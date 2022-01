GeForce RTX 3080 da 12GB, Gigabyte annuncia i suoi modelli

Il produttore hardware Gigabyte ha annunciato l'arrivo delle sue versioni delle schede video GeForce RTX 3080 con 12GB di VRAM, svelate ieri a sorpresa da Nvidia. Il comunicato stampa parla di "versioni aggiornate", quindi andranno a sostituire i modelli precedenti.

Arous GeForce RTX 3080 da 12GB, la confezione della scheda video

GeForce RTX 3080 da 12GB da Gigabyte

Leggiamo il comunicato stampa ufficiale con tutti i dettagli:

La scheda grafica AORUS GeForce RTX 3080 MASTER 12G è dotata del sistema di raffreddamento MAX-Covered che presenta tre esclusive ventole con design wind claw e rotazione alternata per fornire un flusso d'aria ottimale sull'intero cooler. Il grande dissipatore di calore, l'ampia camera di vapore e i molteplici tubi in rame composito consentono al calore della GPU e della VRAM di disperdersi rapidamente. Unite alla tecnologia Screen Cooling di GIGABYTE, le alette estese del dissipatore consentono il passaggio dell'aria, formando un sistema di dissipazione del calore estremamente efficiente che garantisce un funzionamento stabile. Un potente monitor LCD e la tecnologia RGB Fusion 2.0 consentono ai gamers di godere di varie modalità di visualizzazione ed effetti di luce. L'AORUS GeForce RTX 3080 MASTER 12G è consigliata per gli appassionati che desiderano le massime prestazioni di gioco 4K con illuminazione RGB colorata.

In aggiunta, ci sono le soluzioni AORUS XTREME WATERFORCE con raffreddamento a liquido all-in-one e open-loop. La scheda video AORUS GeForce RTX 3080 XTREME WATERFORCE WB 12G con raffreddamento a liquido open-loop è progettata con la tecnologia in fase di brevetto di "leak detection". È la scelta migliore per i giocatori che desiderano uno stile personalizzato per l'assemblaggio di un computer con sistema di raffreddamento a liquido. L'AORUS GeForce RTX 3080 XTREME WATERFORCE 12G con raffreddamento a liquido all-in-one è la scelta migliore per i giocatori che desiderano i vantaggi del raffreddamento a liquido e una facile installazione.

Le schede video GeForce RTX 3080 GAMING OC 12G e GeForce RTX 3080 EAGLE 12G sono dotate del sistema di raffreddamento GIGABYTE WINDFORCE 3X che dispone di tre esclusive ventole a rotazione alternata, una grande piastra in rame a contatto diretto con la GPU, tubi di calore in rame composito e ventole attive 3D che lavorano insieme per fornire un'efficiente dissipazione del calore. Le ventole WINDFORCE utilizzano nano lubrificante al grafene, che può prolungare la durata della ventola di 2,1 volte, offrendo quasi la durata della vita del doppio cuscinetto a sfera e garantendo un funzionamento silenzioso. RGB Fusion 2.0 consente agli utenti di regolare il colore delle luci, vari effetti speciali e di sincronizzarsi con altri dispositivi AORUS. Grazie ai componenti certificati ULTRA DURABLE, alla tecnologia di raffreddamento avanzata e all'illuminazione RGB personalizzata, le schede grafiche GAMING OC e EAGLE sono la scelta migliore per i gamer.

Le schede video GIGABYTE GeForce RTX 3080 12G sono dotate di molte tecnologie uniche. La maggiore capacità di memoria di 12 GB offre ai consumatori più scelta. Per garantire una migliore esperienza d'uso, le schede video AORUS e GAMING OC vengono fornite ai clienti con una garanzia di 4 anni (è richiesta la registrazione online entro 30 giorni dalla data di acquisto) in modo che questi possano divertirsi giocando e creando contenuti senza alcun tipo di preoccupazione.

Peccato che non si parli di prezzi, che immaginiamo essere in linea con quelli delle edizioni precedenti, visto che le nuove schede vanno a sostituirle. Ovviamente parliamo di prezzi virtuali, dato che attualmente le schede video della linea 30xx hanno prezzi maggiorati in praticamente tutti i negozi, per via della crisi dei semiconduttori che rende impossibile soddisfare la domanda.