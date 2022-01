Nintendo Switch, i giochi più venduti su eShop a dicembre 2021 in Europa

Nintendo ha pubblicato la classifica dei giochi Nintendo Switch più venduti sul servizio eShop e dunque in formato digitale per il mese di dicembre 2021 in Europa, con la top ten che vede Mario Party Superstars in prima posizione, a dimostrazione di come il party game per antonomasia sia ancora ampiamente apprezzato da queste parti.

Nonostante il grande apprezzamento generale per Metroid Dread come titolo dell'ultima parte del 2021 su Nintendo Switch, quest'ultimo non compare proprio nella top ten dei giochi più venduti su eShop a dicembre 2021 in Europa, che riportiamo qui sotto: