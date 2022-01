Microsoft Flight Simulator: la roadmap degli aggiornamenti fino a marzo 2022

Microsoft Flight Simulator continua il suo percorso di evoluzione e arricchimento anche all'inizio del 2022, come dimostra la roadmap pubblicata dagli sviluppatori sugli aggiornamenti previsti fino a marzo 2022, che comprendono aggiunte in termini di contenuti e correzioni e miglioramenti vari.

Per quanto riguarda gennaio, alla fine del mese è previsto l'arrivo del World Update 7 con il lancio del velivolo Fokker FVII all'interno delle "Local Legend II". Il World Update 7, come annunciato in precedenza, sarà interamente dedicato all'Australia, un territorio particolarmente ampio che richiede dunque un lavoro molto impegnativo nella costruzione di elementi specifici, con miglioramenti nella resa di città, landmark particolare e ambientazioni naturali.

Tra il 21 e il 25 febbraio dovrebbe arrivare il Sim Update 8, ovvero un insieme di miglioramenti e correzioni rivolte soprattutto al sistema di gioco, ovvero agli aspetti tecnici della simulazione e della grafica di Microsoft Flight Simulator, in attesa di saperne di più.

Microsoft Flight Simulator: il roadmap degli aggiornamenti fino a marzo 2022

Infine, marzo è previsto l'arrivo del World Update 8, di cui attendiamo informazioni precise: anche questo si baserà sul miglioramento di vari aspetti concentrati su un'area geografica specifica, in attesa di scoprire quale sia.

Nel frattempo, restiamo ancora in attesa di conoscere la data di uscita del DLC gratis dedicato a Top Gun: Maverick, che dovrebbe introdurre una vera e propria storia legata al nuovo film. Quest'ultimo dovrebbe arrivare nei cinema a maggio, dunque è probabile che intorno allo stesso periodo arrivi anche l'espansione di Microsoft Flight Simulator, che era stata rimandata proprio per uscire insieme al film.