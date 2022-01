Hideo Kojima lavora a un nuovo progetto, come ha annunciato lui stesso

Hideo Kojima ha annunciato su Twitter l'avvio di un nuovo progetto, di natura non ben specificata. In che senso? Semplicemente, non ha fornito alcun dettaglio in merito, limitandosi a far capire con un'immagine di aver iniziato lo sviluppo o la scrittura di qualcosa di nuovo.

Come potete vedere, l'immagine allegata al tweet mostra soltanto una cartella, con scritto: "新企画", che tradotto significa Nuovo Progetto. A dicembre 2021 sempre Kojima aveva svelato che la sua Kojima Productions è al lavoro su due nuovi titoli, ma considerando che lo studio ha iniziato a lavorare anche in ambito televisivo / cinematografico, non è detto che il "nuovo progetto" sia necessariamente un videogioco.

Difficile quindi definire il tutto, ma l'idea che il buon Hideo sia al lavoro su qualcosa di nuovo è sempre positiva. Death Stranding, il suo ultimo gioco, è stato lanciato a novembre 2019, quindi non dovrebbe mancare molto alla presentazione del prossimo progetto in lavorazione, considerando che la Director's Cut per PS5 uscita quest'anno, e in arrivo anche su PC, non lo ha coinvolto direttamente, marketing a parte.