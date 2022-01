Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, un easter egg disponibile solo oggi

Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente hanno rivelato un easter egg disponibile solo nella giornata di oggi, 12 gennaio, dedicato al celebre director e compositore della serie, Junichi Masuda.

Due anni fa il compleanno di Masuda non è stato indimenticabile per via delle polemiche legate a Pokémon Spada e Scudo, ma gli sviluppatori hanno deciso di rendere omaggio all'autore, considerato il padre del franchise Pokémon, inserendo nel gioco l'effetto diamond dust.

Visibile soltanto una volta l'anno in questa giornata, al fine di celebrare appunto il compleanno di Junichi Masuda, l'effetto aggiunge una particolare atmosfera al cielo innevato di Snowpoint City, e i giocatori hanno molto apprezzato questa sorpresa.

Capaci di totalizzare vendite per 6 milioni di copie nella prima settimana, Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente rappresentano senza dubbio un successo per la serie Nintendo, l'ennesimo in quasi ventisette anni di storia.

Se siete fan del franchise chiaramente starete aspettando con trepidazione la prossima uscita, Leggende Pokémon: Arceus, mostrato con un trailer dedicato alla regione di Hisui che in realtà non è altro che la Sinnoh del passato.