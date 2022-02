GTA Trilogy: la grossa patch 1.04 è disponibile, aggiusta diversi problemi

GTA Trilogy: The Definitive Edition ha infine ottenuto la sua attesa patch 1.04, che è stata messa a disposizione da Rockstar Games nelle ore scorse del 28 febbraio 2022 e punta a sistemare parecchi problemi emersi dal lancio - a dire il vero alquanto difficoltoso - della raccolta su tutte le piattaforme.

Potete trovare il changelog ufficiale a questo indirizzo, e come potete vedere è veramente ricco di elementi, tanto da rendere difficile il fatto di riportarlo qui in maniera completa. Si possono comunque distinguere delle novità principali apportate da questo nuovo aggiornamento di grosso calibro, nella fattispecie quelle riguardanti il piano generale:

Miglioramento delle performance su tutte le piattaforme e aggiunta di modalità grafiche

Miglioramento della stabilità

Aggiustati vari problemi emersi nel tentativo di riprovare una missione dall'ultimo checkpoint

Aggiustata una certa quantità di problemi di collisione

Sistemate diverse texture e problemi di segnaletica

A questi si aggiungono poi numerosi miglioramenti e correzioni applicati ai singoli giochi componenti la raccolta, andando a comporre un aggiornamento che dovrebbe veramente dare nuova linfa a una raccolta che ha alquanto deluso al lancio.

Tuttavia, nonostante i problemi, GTA Trilogy è riuscita a raggiungere vendite per 10 milioni di copie a dimostrazione di come il pubblico abbia tranquillamente trascurato le imperfezioni. In ogni caso, Rockstar Games ha assicurato che i prossimi giochi non avranno problemi tecnici.