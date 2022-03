Fortnite: Ezio Auditore da Firenze di Assassin's Creed 2 è in arrivo, per un leak

Ezio Auditore da Firenze, protagonista di Assassin's Creed 2 e dei relativi seguiti, potrebbe fare il proprio ritorno. Non in un gioco Ubisoft, ma in Fortnite. Questo è quanto segnalato da un leak, che mostra anche delle immagini del modello di Ezio all'interno del Battle Royale.

Come potete vedere nel tweet qui sotto, Ezio Auditore da Firenze sarà disponibile in due varianti: una con il cappuccio e una senza. Il personaggio è molto simile alla versione originale apparsa in Assassin's Creed 2, soprattutto per quanto riguarda il costume bianco. Il classico piccone del personaggio di Fortnite, inoltre, potrebbe essere sostituito dalla Lama celata tipica della serie.

Fortnite, oramai, è un agglomerato di collaborazioni. Nel corso degli ultimi anni sono stati introdotti personaggi come Kratos da God of War, Master Chief da Halo, personaggi da Resident Evil, Gears of War, Horizon Zero Dawn e non solo. L'arrivo di Ezio non è una stranezza.

Tra le varie novità in arrivo, inoltre, dovrebbe essere inclusa anche una nuova skin del mondo Marvel: secondo un leak, anche questa è stata svelata.