Epic Games ha comprato Bandcamp, una compagnia non legata al mondo videoludico

Epic Games ha annunciato di aver acquistato Bandcamp, marketplace e comunità musicale attiva da 14 anni.

Ecco il messaggio di Ethan Diamond, co-fondatore e CEO di Bandcamp: "Sono entusiasta di annunciare che Bandcamp si unisce a Epic Games, che forse conoscete come i creatori di Fortnite e Unreal Engine, e come campioni di un Internet equo e aperto."

"Bandcamp continuerà ad operare come marketplace e comunità musicale indipendente, e io continuerò a guidare il nostro team. I prodotti e i servizi da cui dipendete non andranno da nessuna parte, continueremo a costruire Bandcamp intorno al nostro modello di guadagno artists-first (tramite il quale gli artisti guadagnano in media l'82% di ogni vendita), avrete ancora lo stesso controllo su come offrire la vostra musica, i Bandcamp Fridays continueranno come previsto, e il Daily continuerà a mettere in evidenza la diversa e incredibile musica presente sul sito."

"Tuttavia, dietro le quinte stiamo lavorando con Epic per espanderci a livello internazionale e spingere lo sviluppo di Bandcamp, dalle basi come le nostre pagine degli album, le applicazioni mobile, gli strumenti di merchandising, il sistema di pagamento e le funzionalità di ricerca e scoperta, alle iniziative più recenti come i nostri servizi di stampa dei vinili e di streaming dal vivo."

"Fin dalla nostra fondazione nel 2008, siamo stati motivati dal perseguimento della nostra missione, che è quella di aiutare a diffondere il potere curativo della musica costruendo una comunità dove gli artisti prosperano attraverso il supporto diretto dei loro fan. Questa semplice idea ha funzionato bene, con pagamenti agli artisti e alle etichette che si avvicinano a 1 miliardo di dollari. E mentre nel corso degli anni abbiamo creato contatti con altre aziende che volevano che ci unissimo a loro, abbiamo sempre pensato che farlo sarebbe stato eccitante solo se avessero creduto fortemente nella nostra missione, fossero allineati con i nostri valori, e non solo volessero vedere Bandcamp continuare, ma volessero anche fornire le risorse per portare molti più benefici agli artisti, alle etichette e ai fan che usano il sito. Epic ha tutte le carte in regola. Condividiamo la visione di costruire l'ecosistema più aperto e favorevole agli artisti nel mondo, e insieme saremo in grado di creare ancora più opportunità per gli artisti di essere compensati equamente per il loro lavoro."

"Sia che tu ti sia unito a Bandcamp recentemente o che tu sia stato con noi fin dall'inizio 14 anni fa, grazie per essere parte di questa incredibile comunità, e non vediamo l'ora di servirti per molti anni a venire!"