Gran Turismo 7 conferma la grande potenza di fuoco dei PlayStation Studios

Gran Turismo 7 è un gioco di qualità altissima, stando alle recensioni della stampa internazionale uscite nel corso della giornata odierna che hanno lodato l'ultima fatica di Polyphony Digital. Si tratta dunque di un altro centro per i PlayStation Studios di Sony che iniziano il 2022 nel migliore dei mondi e ribadendo, ancora una volta, il ruolo centrale delle esclusive nell'offerta PlayStation.

Nella nostra recensione di Gran Turismo 7 abbiamo spiegato che l'ultima fatica di Polyphony mette sul piatto una valanga di contenuti, una modalità Carriera solida e ben congegnata, un modello di guida ulteriormente migliorato, un comparto grafico di primo livello e un sistema meteo convincente. Non mancano alcuni limiti evidenti, come un'IA evoluta ma ancora poco brillante, la mancanza di opzioni per scalare il tasso di sfida e quale dettaglio grafico un po' trascurato, ma complessivamente parliamo di un gioco che non dovrebbe mancare nella collezione di un amante di automobili.

"Anche se con degli evidenti limiti, era dai tempi di PlayStation 2 che non vedevamo un Gran Turismo tanto convincente. Con il pad o con il volante, qui guidare è un sogno. La carriera è molto ben congegnata, peccato solo che non sia personalizzabile in nessun modo, e che regali macchine così frequentemente. Tutto in fondo è superlativo, tranne qualche scivolone grafico e questa maledetta IA che oramai resta unica e insopportabile zavorra. Eppure, nonostante questo, il divertimento è garantito. Giocare a GT7 è come entrare in un club dove si può discutere di motori, scambiarsi livree e gareggiare, insieme a milioni di altri appassionati. Un pacchetto unico ed extralusso irresistibile per ogni appassionato di motori."

Tenendo conto anche delle impressioni della stampa internazionale, possiamo affermare con una certa sicurezza che Polyphony Digital ha fatto centro. Gran Turismo 7 in fondo è il primo capitolo principale della serie sin dal 2013 e arriva dopo l'esperimento di Gran Turismo Sport, non accolto nel migliore dei modi ma che nel tempo ha comunque saputo irretire milioni di utenti, dunque c'erano molte aspettative al riguardo, che non sono state disattese.

La seconda metà del 2021 è stata un po' sottotono per quanto riguarda le esclusive PS5 e PS4, ma con Gran Turismo 7 e Horizon Forbidden West i PlayStation Studios confermano ancora una volta il loro grande stato di forma, iniziando il 2022 nel migliore dei modi.

Le esclusive sono sempre state il fiore all'occhiello dell'offerta ludica di PlayStation e gli studi interni di Sony raramente sbagliano un colpo. In tal senso all'orizzonte c'è un peso massimo come God of War Ragnarok e giochi di terze parti come Forspoken a rafforzare la line-up di esclusive console per il 2022. Il futuro, invece, è ancora avvolto nel mistero.

Gli studi delle scuderia di Sony sono numerosi e di alto profilo e sappiamo che sono a lavoro su oltre 25 progetti, ma solo una piccola parte è stata già svelata. Ci aspettiamo dunque che Sony sveli le carte in tavola, quantomeno per farci un'idea di cosa possiamo aspettarci nella seconda metà dell'anno e nel 2023, nel giro dei prossimi mesi. Le voci di corridoio danno per certo un PlayStation Showcase già questo mese. Vedremo.

C'è anche l'incognita PlayStation VR2. Sony sembra voler puntare forte sul nuovo visore per PS5, con delle caratteristiche tecniche di tutto rispetto, ma molti dettagli sono ancora da sviscerare. La periferica potrebbe rivelarsi essenziale nei piani futuri per differenziare l'offerta dell'ecosistema PlayStation e contrastare la potenza di fuoco degli ora numerosissimi studi di Microsoft Gaming, ma servono giochi in grado di irretire gli utenti (uno di questi potrebbe essere proprio Gran Turismo 7) e per il momento abbiamo visto ancora poco e nulla, ad eccezione di Horizon Call of the Mountain. Insomma, il 2022 è iniziato alla grande per PS5 e PS4, ma siamo anche curiosi di scoprire cosa hanno in serbo i PlayStation Studios per il prossimo futuro.

