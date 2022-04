Everybody's Golf su PS4 perderà il multiplayer online, Sony chiude i server a settembre

Everybody's Golf per PS4 non potrà più essere giocato in multiplayer online dalla fine della prossima estate, con Sony che ha intenzione di chiudere i server di supporto del gioco il 30 settembre 2022, rendendo di fatto impossibile accedere alle modalità di gioco online.

Come riportato da Gematsu, l'esclusione delle componenti online riduce in maniera sostanziale le possibilità di gioco in Everybody's Golf, sia per quanto riguarda le modalità che le opzioni e anche le caratteristiche come alcuni trofei e sistemi di gioco particolarmente legati alla community, dunque quello che rimarrà sarà una versione parziale del titolo, che potrà comunque essere giocato offline.

Everybody's Golf è uscito su PS4 nell'agosto del 2017, dunque ha attraversato quasi cinque anni di attività relativamente intensa, perché la serie si basa su una community piuttosto appassionata. D'altra parte, la serie va avanti da parecchio tempo, da sempre legata alle piattaforme PlayStation: il primo capitolo risale al 1997 sulla prima console Sony, ma da lì ci sono stati parecchi altri titoli tra PS1, PS2, PS3, PSP, Vita e PS4, con l'ultimo che è proprio quello di cui parliamo in questa notizia.

Successivamente, nel 2019, è uscito anche Everybody's Golf VR, ovvero una versione appositamente studiata per PlayStation VR.