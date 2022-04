Netflix punta sui giochi, ne produrrà 50 entro la fine dell'anno

Netflix punta sui giochi, tanto che entro la fine dell'anno ne avrà prodotti 50: lo sostiene il Washington Post, citando una fonte al corrente degli attuali piani dell'azienda.

A poche ore dal crollo delle azioni dopo l'annuncio del calo di abbonati, Netflix è alla ricerca di possibili soluzioni e la divisione gaming potrebbe fornire una prima risposta, almeno stando all'ottima accoglienza riservata finora a questa iniziativa.

Il mese scorso Netflix ha acquisito il team Next Games per 65 milioni di euro, andando ad arricchire ulteriormente i propri studi first party, e da questo punto di vista la piattaforma streaming nutre grandi ambizioni.

Fra i progetti videoludici più importanti c'è senz'altro quello basato su Exploding Kittens, il noto boardgame che diventerà anche una serie su Netflix grazie all'accordo stipulato con gli autori.

Tuttavia la piattaforma dispone di tante proprietà intellettuali che sarà possibile sfruttare in tal senso, come già accaduto con Stranger Things: vedremo nelle prossime settimane cosa verrà annunciato esattamente.