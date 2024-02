Mortal Kombat 1, Peacemaker ha una data di uscita in accesso anticipato

Peacemaker entrerà presto a far parte del roster di Mortal Kombat 1: NetherRealm Studios ha annunciato la data di uscita per il personaggio scaricabile in accesso anticipato, che sarà disponibile a partire dal 28 febbraio.

Capace finora di vendere più di tre milioni di copie, Mortal Kombat 1 vedrà l'inizio della nuova stagione proprio in concomitanza con l'esordio dell'antieroe, interpretato sul grande e sul piccolo schermo da John Cena.

Peacemaker potrà essere acquistato singolarmente oppure scaricato senza costi aggiuntivi dai possessori del Kombat Pack 1, che include anche Omni-Man, Quan Chi, Homelander e Takahashi Takeda, oltre a una serie di Kameo.