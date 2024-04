Deliver Us The Moon, resuscitata la versione Nintendo Switch, presto in arrivo

Di ritorno dal regno dei morti, la versione Nintendo Switch di Deliver Us The Moon sarà presto disponibile. La nostra non è una battuta, visto che la conversione per la console ibrida di Nintendo è stata letteralmente resuscitata dopo quattro anni dalla cancellazione ufficiale e sarà lanciata nel corso del 2024, in data ancora da destinarsi, come svelato dal nuovo trailer .

Un lungo rapporto

Ce la farà questa volta la versione Nintendo Switch?

"Siamo felici di annunciare che Deliver Us The Moon arriverà presto su Nintendo Switch, di nuovo grazie al nostro valido partner Wired Productions," hanno dichiarato Paul e Koen Deetman, fondatori dello studio di sviluppo KeokeN Interactive, che non vedono l'ora di sapere il gioco nelle mani dei possessori di Nintendo Switch.

Stando a quanto raccontato da Leo Zullo, uno dei fondatori di Wired Productions, i rapporti tra il gioco e l'editore sono iniziati nel 2019, durante un PAX, e ora finalmente, dopo cinque anni di lavori, l'ultimo pezzo del puzzle sta per andare al suo posto: "Keoken Interactive è tra gli studi più capaci nel raccontare storie e dare ai giocatori di Switch la possibilità di provare questo gioco è qualcosa che a un certo punto nessuno riteneva tecnicamente possibile, ma sono felice di essere qui oggi, tornato al controllo della missione, contando i giorni che mancano al lancio."

Attualmente Deliver Us The Moon è disponibile per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One e PC. Se vi interessa c'è anche il seguito, Deliver Us Mars, che prosegue la storia raccontata nel primo episodio.