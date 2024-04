Perfect Dark avrà modalità grafiche diverse e combattimenti corpo a corpo, per dei curriculum

In mancanza di informazioni ufficiali, che mancano ormai da parecchio tempo, per trarre alcuni dettagli su Perfect Dark ricorriamo ad annunci di lavoro e curriculum, come spesso accade, dai quali sembra emergere la conferma della presenza di modalità grafiche diverse di combattimenti corpo a corpo.

A dire il vero, entrambe le informazioni vanno prese alquanto con le pinze, visto che sono riferimenti piuttosto generici all'interno di comunicazioni che non sembrano riguardare precisamente i contenuti del gioco, ma vista l'assenza di comunicazoni da parte degli sviluppatori, indizi del genere possono risultare preziosi.

Il primo arriva dall'annuncio di lavoro per la ricerca di un Technical Art Director presso The Initiative, il team che sta sviluppando Perfect Dark insieme a Crystal Dynamics: in questo, leggiamo che tra le caratteristiche del ruolo c'è il fatto di "ottenere la maggiore qualità grafica da Unreal Engine su ogni piattaforma, sia per la modalità performance che per la quality".