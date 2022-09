Nintendo Direct annunciato ufficialmente per domani, 13 settembre

Il nuovo Nintendo Direct è stato annunciato ufficialmente per domani, 13 settembre: l'evento verrà trasmesso a partire dalle 16.00, ora italiana, e durerà circa 40 minuti.

Erano dunque fondati i rumor riportati da Jeff Grubb sul Nintendo Direct di settembre, leggermente rinviato a causa della morte della Regina Elisabetta II, così come erano evidentemente legittimi gli indizi che puntavano alla data di domani.

"Sintonizzati alle 16:00 di domani per un Nintendo Direct di circa 40 minuti dedicato principalmente ai titoli per Nintendo Switch in arrivo quest'inverno", si legge nella descrizione dell'evento.

Naturalmente seguiremo il Nintendo Direct in, uh, diretta e commenteremo le varie presentazioni, nella speranza di scoprire qualcosa in più sui giochi maggiormente attesi e magari di vedere l'annuncio di qualche titolo inedito.

Voi cosa pensate verrà mostrato durante questo nuovo streaming?