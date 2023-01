Atomic Heart utilizzerà Denuvo, ecco i requisiti di sistema aggiornati

La versione PC di Atomic Heart sarà protetta da Denuvo, un dettaglio non riportato nella pagina ufficiale del gioco su Steam, ma confermato da Robert Bagratuni, il boss di Mundfish.

In un'intervista con il portale russo Igromania (tradotta da DSOGaming), Bagratuni ha confermato che l'atteso sparatutto utilizzerà il sistema anti-tamper di Denuvo, poco apprezzata dai giocatori per via dei possibili problemi di questa tecnologia in termini di prestazioni.

Il boss di Mundifish afferma che al momento non è certo se ciò avrà un impatto negativo o meno sulle performance, ma che in ogni caso verrà compensato dall'utilizzo del DLSS, il che suona un po' come una magra consolazione.

Atomic Heart

Rimanendo in tema, ora che mancano poche settimane al lancio ne approfittiamo per riportare i requisiti di sistema minimi e consigliati di Atomic Heart aggiornati, che risultano più esosi di quelli pubblicati lo scorso anno, ma comunque nella media.

Minimi

Sistema operativo: Windows 10 (20H1 o più recente, 64-bit)

Processore: AMD Ryzen 5 1600@ 3. GHz or Intel Core i5-4460 @ 3.1 GHz (AVX, AVX2 and SSE 4.2 support required)

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: AMD Radeon R9 380 (4 GB) or NVIDIA GeForce GTX 960 (4 GB)

DirectX: Versione 12

Memoria: 90 GB di spazio disponibile

Consigliati

Sistema operativo: Windows 10 (20H1 version or newer, 64-bit versions)

Processore: AMD Ryzen 7 2700X @ 3.8 GHz or Intel Core i7-7700 @ 3.6 GHz (AVX, AVX2

and SSE 4.2 support required)

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: AMD RX Vega 64 (8 GB) or NVIDIA GeForce GTX 1080 (8 GB)

DirectX: Versione 12

Memoria: 90 GB di spazio disponibile

Atomic Heart sarà disponibile dal 21 febbraio 2023, anche per PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One. Al lancio sarà incluso nel catalogo di PC e Xbox Game Pass.