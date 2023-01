Like a Dragon: Ishin! un lungo video gameplay con combattimenti e missioni secondarie

Like a Dragon: Ishin!, il remake dello spin-off di Yakuza ambientato nel Giappone feudale, è protagonista di un nuovo e corposo video pubblicato dal canale YouTube dei colleghi di PlayStation Universe, grazie al quale possiamo vedere circa 20 minuti di gameplay, tra combattimenti, missioni secondarie e attività extra.

Il video è ambientato completamente di notte, quando le strade si fanno più vivaci e anche più pericolose, con il protagonista Ryoma Sakamoto coinvolto in varie missioni secondarie. Prima viene attirato da un gruppo di danzatori per poi essere coinvolto in una rissa e successivamente si ritrova a dover rincorrere un ladro di vestiti con le natiche all'aria, dopo un rilassante bagno.

Oltre a questi simpatici siparietti, il filmato permette di vedere in azione tutti e gli quattro stili di combattimento di Like a Dragon: Ishin! e alcuni dei minigiochi inclusi, come il taglio dei ciocchi di legno e l'immancabile pesca.

Like a Dragon: Ishin! Sarà disponibile per PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One a partire dal 21 febbraio 2023. Se volete saperne di più, leggete il nostro provato realizzato durante l'ultimo Tokyo Game Show.