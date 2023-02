Xbox Game Pass, febbraio 2023: annunciati i giochi della nuova ondata su PC e console

Microsoft ha annunciato oggi i giochi in arrivo nella seconda ondata di febbraio 2023 su Xbox Game Pass, per quanto riguarda PC e console, a cui potrebbe seguire forse anche una terza, vista la strana impostazione presa per questo mese.

Si tratta di 6 giochi, vediamo di cosa si tratta:

Madden NFL 23 (Console e PC) EA Play - 9 febbraio

SD Gundam Battle Alliance (Cloud, Console e PC) - 9 febbraio

Mount & Blade II: Bannerlord (Cloud, Console e PC) - 14 febbraio

Cities: Skylines - Remastered (Cloud e Xbox Series X|S) - 15 febbraio

Shadow Warrior 3: Definitive Edition (Cloud, Console e PC) - 16 febbraio

Atomic Heart (Cloud, Console e PC) - 21 febbraio

Tra questi, quello già noto è Atomic Heart, probabilmente il gioco di maggior rilievo in arrivo in questa parte del mese: si tratta di uno sparatutto in prima persona che ricorda sotto molti aspetti BioShock, ma caratterizzato da un'ambientazione "Fanta-sovietica", con elementi fantascientifici filtrati attraverso una visione davvero molto particolare.

Per il resto, torna il classico Madden annuale con il capitolo Madden NFL 23 attraverso EA Play su Xbox Game Pass Ultimate, mentre piuttosto inaspettato ma gradito è l'arrivo di SD Gundam Battle Alliance, che continua il trend delle produzioni nipponiche su Game Pass.

Xbox Game Pass, febbraio 2023: i giochi in arrivo nella seconda ondata

Ottima introduzione anche Mount & Blade II: Bannerlord, altro capitolo nella serie che mischia l'action RPG con elementi strategici, in una sorta di simulazione di cavalieri medievali in battaglia. Cities: Skylines - Remastered aggiorna il city builder migliore degli ultimi anni con una versione più al passo con le console di nuova generazione mentre Shadow Warrior 3: Definitive Edition è la versione onnicomprensiva e migliorata dell'action-sparatutto ad ambientazione asiatica-mitologica-moderna.