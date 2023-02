Session: Skate Sim arriva su Nintendo Switch, data d'uscita annunciata e nuovi contenuti

Crea-ture e NACON hanno annunciato la data d'uscita per la versione Nintendo Switch di Session: Skate Sim, il gioco di skateboard che sarà disponibile anche sulla console Nintendo a partire dal 16 marzo 2023.

Oltre a tutti i contenuti della versione originale, su Nintendo Switch il gioco otterrà anche un nuovo pro skater, una nuova mappa, nuove missioni e oggetti, anche per le altre versioni precedentemente rilasciate. Session è uscito lo scorso settembre e si è presentato subito fedele al suo nome.

Di fatto, si tratta di una vera e propria simulazione di skateboard, caratterizzata da un certo tasso di tecnica e una notevole ricerca delle dinamiche e delle sensazioni reali dello sport in questione. Siamo dunque piuttosto lontani dalla tipica visione arcade dello skateboard, cosa che lo rende molto interessante soprattutto per gli appassionati.

Nella nostra recensione di Session: Skate Sim, abbiamo trovato che il gioco sembra voler offrire il primo, vero simulatore agli amanti dello skate, rifiutando del tutto l'anima arcade e il sistema di punteggio degli altri titoli dedicati allo sport in questione. Si tratta di un gioco tecnico, preciso ed esigente, dunque richiede una certa dedizione a passione sul soggetto in questione, ma sarà sicuramente soddisfacente per chi è legato allo skate in maniera più viscerale.

Nel frattempo, i preorder su Session: Skate Sim per Nintendo Switch sono aperti da oggi, con l'uscita fissata per marzo 2023.