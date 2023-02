Final Fantasy 7: il cosplay di Tifa da nic_the_pixie è da selfie

Torniamo ancora dalle parti di Final Fantasy 7, probabilmente fronte Remake anche in questo caso, per questo nuovo cosplay di Tifa, qui da parte di nic_the_pixie, che si esibisce in un'ottima interpretazione.

D'altra parte, il soggetto in questione è uno dei preferiti dalle cosplayer di tutto il mondo e ne abbiamo visto tante altre interpretazioni molto convincenti, in questo caso con un buon misto tra fedeltà e reinterpretazione da parte della modella, grazie alla cura nella ricostruzione dell'abito ma anche a qualche tocco personale.

Il costume è piuttosto curato in ogni particolare, anche se non è propriamente una copia perfetta di ogni minimo elemento decorativo, quanto piuttosto una versione alquanto vicina e forse anche un po' ridotta, in linea con lo stile di nic_the_pixie. Per il resto la capigliatura e il fisico sono alquanto in linea con l'originale e sembrano emergere direttamente dal celebre RPG nipponico di Square Enix.

Particolare poi la posa, visto che Tifa in questo caso sta scattando un selfie, cosa che ovviamente è difficile da veder fare al personaggio di riferimento, ma che sicuramente può risultare accettabile e anche piacevole in questa reinterpretazione realistica.

