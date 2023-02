Resident Evil 7: vecchi concept art mostrano Leon in un'ambientazione europea

Il noto leaker Dusk Golem, sempre molto ferrato sulle questioni relative ai survival horror, ha pubblicato alcune presunte immagini preparatorie che dovrebbero riferirsi a una versione prototipo di Resident Evil 7, che si presentava decisamente diverso da come è venuto fuori in seguito, con Leon protagonista in un'ambientazione europea.

Come vediamo nei tweet qui sotto, l'idea iniziale di Resident Evil 7 sembrava perfettamente in linea con Resident Evil 6, come un seguito destinato a seguire l'arco narrativo e la struttura standard per come si era venuta a consolidare.

In sostanza, un survival horror con visuale in terza persona e la medesima impostazione del capitolo precedente, che avrebbe visto Leon protagonista di una nuova storia probabilmente in Europa, visto che l'ambientazione sembra suggerire una città tra lo stile veneziano e mediorientale.



Si tratta solo di presunti concept ed elaborazioni grafiche, dunque non sappiamo se questo prototipo del gioco abbia mai avuto una certa consistenza in Capcom, ma di fatto la compagnia ha poi deciso invece di stravolgere la struttura del gioco e proporre l'impostazione in prima persona che tutti hanno molto apprezzato in Resident Evil 7.

Questo Resident Evil "6.5" avrebbe visto Leon e Sherry alle prese con varie avventure in questa sorta di paese europeo, secondo quanto riferito da Dusk Golem, con creature acquatiche di nuova tipologia e alcune scelte che i giocatori potevano prendere per indirizzare la storia. L'artista a cui si devono le immagini pare abbia lavorato precedentemente in Ubisoft, e in effetti alcune soluzioni stilistiche rimandano ai giochi della compagnia francese.

Tra le altre cose, qui sopra è visibile anche una delle prime immagini elaborate per la costruzione della casa dei Baker, che sarebbe stata poi al centro della versione definitiva di Resident Evil 7.