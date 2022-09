Session: Skate Sim, la recensione del simulatore di skateboard più fedele di sempre

Certo, lo sport alla base resta sempre lo stesso, ma questa volta ci siamo ritrovati a trascorrere ore ed ore con un vero e proprio simulatore, basato sull'adattamento il più possibile fedele dell'esperienza del mondo reale in forma ludica; una forma che richiede tempo, dedizione, pazienza, per poi ripagare adeguatamente gli sforzi profusi.

A volte l'evoluzione assume forme davvero strane. Negli anni Sessanta, in California, a qualcuno venne in mente di prendere una tavola, aggiungerci quattro ruote e saltarci sopra. Il fenomeno diventa uno sport e, sessant'anni dopo, abbiamo il videogioco a tema: stessa esperienza, ma si controlla il tutto impugnando comodamente un controller davanti alla TV (o a un monitor). Beh, "stessa esperienza" fino a un certo punto, direte voi. E avete ragione. Proprio questa osservazione, in realtà, ha assillato per diverso tempo gli sviluppatori di Crea-ture Studios.

Gameplay da veri skater

Gli ambienti di Session: Skate Sim non sono purtroppo molti né vari, ma fanno il proprio dovere

Il gameplay di Session: Skate Sim è diverso da quello di qualsiasi altro titolo a base di skateboard abbiate visto in passato. Tanto per cominciare la sua non è la classica filosofia arcade; di conseguenza manca anche l'abbastanza comune sistema di punteggi. Su questo aspetto insiste scherzosamente sin dall'inizio uno dei personaggi presenti, amico del protagonista. Tra parentesi, la presenza di dialoghi irriverenti, pungenti e autoironici rende anche i momenti più seccanti del titolo - come ad esempio il punitivo tutorial - se non piacevoli, almeno sopportabili.

Sin dal primo avvio, Session: Skate Sim vi chiederà di selezionare un livello di difficoltà, poi modificabile in un secondo momento. Fondamentalmente, al gioco interessa sapere quanto siete esperti del settore: meno lo sarete, più andrà a fondo, con pazienza e costanza, nello spiegarvi ogni singolo aspetto dello sport che avete scelto di praticare in forma videoludica. Il sistema di controllo, notevolmente originale, cambia in base a questa impostazione, dal momento che "assiste" maggiormente l'utente ai livelli di difficoltà più bassa, pur senza mai inserire il pilota automatico.

Lo stile realistico di Session: Skate Sim

La verità, comunque, è che siamo in presenza di una produzione estremamente realistica, di un vero e proprio simulatore e pertanto non vi sono davvero sconti significativi per nessuno. Il sistema di comando a doppia levetta fa sì che a ciascuna di esse corrisponda uno dei piedi del protagonista. La sensazione restituita è davvero quasi quella di trovarsi su una tavola vera e propria: non è facile imparare a dosare il peso, controllare la direzione e la velocità, figurarsi poi tutta quella miriade di combinazioni stilose dai nomi demoniaci. Ciò che dovete sapere è che vi sono tutti i possibili trick del caso; che tutti hanno bisogno di una determinata esecuzione; che questa esecuzione di comandi specifici ha bisogno anche di tempismo calcolato al millesimo di secondo rispetto all'ambiente circostante, se no vi ritroverete con il povero protagonista schiantato contro pareti, scalinate e panchine (le compenetrazioni con gli oggetti e le collisioni non sono questo granché).

La sensazione complessiva è di estrema fedeltà allo sport di riferimento. Per di più Session: Skate Sim è tecnico e puntiglioso nelle sue richieste, esige grande attenzione. Consapevole di tutto ciò, gli sviluppatori hanno predisposto alcune funzionalità sensate: per esempio potete impostare, all'interno degli ambienti, i vostri punti di salvataggio su misura, in modo da ricaricare al volo personaggio e skate proprio in quella posizione, e non altrove. La filosofia è insomma graniticamente quella del "trial and error": si sbaglia, si riprova, si sbaglia ancora, si riprova finché una dannata esecuzione non riesce perfetta come dovrebbe. E intanto le ore di gioco trascorrono senza accorgersene.