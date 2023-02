Hogwarts Legacy: chiuso sito che tracciava chi ci giocava in streaming su Twitch

Il sito havetheystreamedthatwizardgame.com è stato chiuso, dopo aver sollevato non poco scalpore, visto che si occupava di tracciare gli streamer Twitch che giocavano a Hogwarts Legacy, così da consentire a chi vorrebbe vedere il gioco boicottato di non seguirli più.

A quanto pare l'autore del sito, Sam Gibbs, ha scelto di chiuderlo di sua iniziativa dopo qualche ora di attività. Probabilmente la sua era soprattutto un'iniziativa atta a provocare, visto che non sembra aver preso troppo male la fine del progetto. Oppure potrebbe essere stato intimorito dal vespaio sollevato. Il nostro non è stato troppo chiaro sulla questione. Comunque un messaggio del genere era abbastanza indicativo dei suoi obiettivi:

"Gente che afferma che bisogna lasciare giocare quel che si vuole alle persone, si è arrabbiata fin troppo per uno strumento che consente alle persone di vedere cosa hanno giocato..."

Naturalmente il motivo del contendere è sempre lo stesso: il collegamento del gioco a J.K. Rowling e le accuse di transfobia mosse verso la scrittrice, che hanno portato a grosse reazioni in tutto il mondo.

Attualmente cliccando sul sito si può leggere soltanto "This service has been suspended by its owner."