Xbox ha meno della metà degli utenti mensili PlayStation, dice Microsoft

Microsoft ha dichiarato all'antitrust del Regno Unito che Xbox ha complessivamente meno della metà degli utenti attivi mensili di PlayStation a livello globale. Il dettaglio è emerso grazie alla nuova documentazione condivisa dal CMA oggi.

Il MAU (acronimo inglese per indicare gli utenti attivi mensili) di PlayStation solitamente si aggira tra i 100 e i 115 milioni sin dal 2019, come riportato dal portale Statista. Il che significa che i numeri di Xbox si dovrebbero aggirare circa sui 40 - 55 milioni di utenti. C'è da dire che tuttavia il dato stride con quanto dichiarato da Satya Nadella, CEO di Microsoft, che a gennaio aveva dichiarato che Xbox ha 120 milioni di utenti attivi mensili.

Nello stesso documento vengono citati dei dati condivisi sempre da Microsoft a fine ottobre, secondo cui nel 2021 PlayStation deteneva la maggioranza delle quote del mercato console globale (40 - 50%), seguita da Nintendo (30 - 40%) e infine Xbox (20 - 30%). Per quanto riguarda specificatamente il Regno Unito, invece le quote di Microsoft erano più alte (30 - 40%) a discapito di quelle Nintendo (20 - 30%), mentre erano le stesse per PlayStation.

Come abbiamo visto oggi il CMA ha bocciato provvisoriamente l'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft, giudicandola una operazione dannosa per i giocatori. Dal canto suo il colosso di Redmon è fiducioso di poter concludere con successo la manovra.