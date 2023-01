Xbox: 120 milioni di utenti attivi mensili e crescita negli abbonati a Game Pass

Tra i risultati generalmente negativi pubblicati da Microsoft per Xbox al termine del trimestre finanziario, emergono però anche un paio di punti positivi la divisione videoludica del colosso di Redmond, come 120 milioni di utenti attivi mensili e una crescita negli abbonati a Game Pass.

Abbiamo visto ieri sera i risultati negativi nel secondo trimestre dell'anno fiscale 2023, che hanno fatto registrare un calo del 13% nei ricavi della divisione gaming, pari alla flessione nelle vendite hardware. Nell'andamento generalmente negativo del trimestre è stato però riferito anche il raggiungimento del record di 120 milioni di utenti attivi mensili su Xbox, in base a quanto affermato da Satya Nadella, CEO di Microsoft.

Il numero in questione riguarda probabilmente gli accessi ai servizi Xbox in generale, ma la cosa non è stata esplicitata meglio da parte del capo di Microsoft, il quale ha parlato anche di una crescita degli abbonati a Game Pass.

"Abbiamo rilevato nuovi picchi negli abbonamenti a Game Pass, nelle ore di gioco in streaming e nei dispositivi attivi ogni mese. Gli utenti attivi mensili hanno superato il record di 120 milioni durante il trimestre", ha riferito Nadella, presentando i risultati del trimestre fiscale concluso in questi giorni.

"Per quanto riguarda il gaming, continuiamo a seguire la nostra idea di dare ai giocatori più scelta, consentendo di giocare a grandi titoli ovunque, come e quando vogliano", ha affermato il CEO di Microsoft. "Continuiamo a investire e aggiungere valore a Game Pass", ha riferito Nadella per quanto riguarda il servizio in abbonamento, "Questo trimestre abbiamo stretto una partnership con Riot Games per rendere i giochi disponibili agli utenti su PC e mobile insieme a contenuti premium".

Infine, Nadella ha citato anche l'evento Xbox Developer_Direct che si terrà proprio questa sera, alle ore 21:00 del 25 gennaio e che seguiremo in diretta: "Siamo energizzati dalla nostra line-up di giochi tripla A in arrivo, inclusi i grandi titoli di ZeniMax e Xbox Game Studios, e condivideremo altri dettagli e gameplay nel nostro showcase di domani".