Assassin's Creed Mirage: una data d'uscita presunta spunta online

Assassin's Creed Mirage è stato presentato come il prossimo capitolo in arrivo nella celebre serie Ubisoft ma non ha ancora una data d'uscita fissata, cosa che porta a far emergere varie speculazioni come questa possibile scelta riportata da un rivenditore online, dunque alquanto poco affidabile come fonte.

Nei listini del rivenditore polacco Allegro, Assassin's Creed Mirage sarebbe in arrivo il 30 giugno 2023, cosa che ovviamente non è passata inosservata ed è stata riportata anche su Reddit.

Assassin's Creed Mirage: screenshot della pagina del rivenditore con la presunta data d'uscita

Sappiamo bene che in questi casi le date sono spesso dei placeholder in attesa di informazioni ufficiali, dunque anche per quanto riguarda questa informazione va presa come voce di corridoio non affidabile, sebbene possa essere indicativa quantomeno di un possibile periodo di lancio.

D'altra parte, anche il noto giornalista/insider Tom Henderson aveva riferito un possibile mese d'uscita non lontano, ovvero agosto 2023, dunque è possibile che l'arrivo del gioco Ubisoft sia previsto all'interno dell'estate 2023. Il 30 giugno sembra effettivamente troppo vicino per poter essere preso in considerazione, tuttavia anche agosto sarebbe un mese piuttosto strano per l'uscita di una produzione tripla A di questo calibro.

D'altra parte, in base ad alcune indiscrezioni sembra che il gioco sia stato già rimandato internamente un paio di volte, dunque è possibile che Ubisoft abbia intenzione, a questo punto di lanciarlo il prima possibile. Visti i recenti risultati al di sotto delle aspettative per il publisher, la compagnia ha bisogno di far uscire giochi in grado di cambiare il trend negativo e Assassin's Creed Mirage ha sicuramente un ruolo importante in questo.

Per il resto, potete trarre tutte le informazioni sul gioco leggendo la nostra anteprima di Assassin's Creed Mirage che abbiamo pubblicato all'epoca del suo annuncio ufficiale, lo scorso settembre.