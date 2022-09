Assassin’s Creed Mirage, l'anteprima del nuovo capitolo che torna alle origini della serie

Non crediamo sia un caso che Ubisoft, nonostante la presentazione per la sola stampa e le buone intenzioni, non abbia voluto mostrarci alcuno spezzone di gameplay vero e proprio, né sia scesa in molti dettagli per quello che concerne le dinamiche principali del titolo, la sua longevità o la gestione delle missioni e, allo stesso tempo, abbia voluto chiarire fin da subito la genesi e lo sviluppo di questo capitolo. Assassin's Creed Mirage è, infatti, il primo titolo completo realizzato da Ubisoft Bordeaux, il team di 400 persone a cui si deve l' Ira dei Druidi , il DLC numero 1 di Valhalla e, nonostante il consueto supporto di buona parte degli altri team di Ubisoft dediti alla saga e la supervisione degli uffici di Montreal, si percepisce chiaramente come Mirage si sia davvero trasformato da contenuto aggiuntivo scaricabile a capitolo inedito e separato da tutto il resto, per cercare di mitigare l'attesa nei confronti di quegli episodi più dirompenti che arriveranno più avanti e che il publisher francese ha annunciato con dei brevissimi teaser.

Niente elementi ruolistici, nessun equipaggiamento da trovare o armi da cambiare in continuazione e assenza dei dialoghi a scelta multipla utili a determinare l'esito di una missione. "Solo" esplorazione, parkour e tanto, tantissimo stealth. Allo stesso tempo, però, state bene attenti a non partire subito in quarta perché se è vero che Mirage fa di tutto per strizzare l'occhiolino ai fan di vecchia data, sembra anche essere ben lontano dai fasti, dalle dimensioni e da quella mole di contenuti a cui ci hanno abituato gli esponenti della trilogia più recente.

Ve lo diciamo da subito, per fermare sul nascere la domanda più ricorrente da quando si è cominciato a capire in quale direzione sarebbe andata la serie: in questa anteprima di Assassin's Creed Mirage vedremo che non si tratta del remake del primo, storico capitolo, ma di un episodio inedito , a sé stante, che però si ispira al capostipite della serie, proponendo un gameplay nostalgico che segna il ritorno alle meccaniche originali, tenendo però conto dei 15 anni trascorsi. L'obiettivo è di unire la tradizione all'innovazione.

Quando starete leggendo queste righe, l'Ubisoft Forward edizione 2022 sarà ormai archiviato e, ne siamo convinti, saranno moltissime le domande nelle vostre teste. Davvero il publisher francese è intenzionato a lanciare così tanti Assassin's Creed in futuro? E per quanto riguarda Infinity, qualcuno è riuscito a capire davvero di cosa si tratta? E tutte le altre proprietà intellettuali? Dov'è finito Splinter Cell? E Beyond Good & Evil 2? A molti di questi interrogativi speriamo e contiamo di rispondere, o almeno di darvi qualche indizio e spiegazione, in altri articoli dedicati che troverete in giro sul sito e sul nostro canale YouTube nei prossimi giorni; qui siamo invece prontissimi a parlarvi del prossimo episodio della serie più importante di Ubisoft .

Basim e Baghdad: i 2 protagonisti di Mirage

Basim pronto ad atterrare su un nemico in Assassin's Creed Mirage

Non a caso titoliamo questo paragrafo mettendo subito in risalto quelli che sono i 2 protagonisti principali di Assassin's Creed Mirage, ennesimo riferimento per un capitolo che pesca a piene mani dal passato della serie, anzi diremmo proprio dalle origini del franchise, evitando al contempo di trascurare le più recenti tradizioni. E proprio Basim Ibn Is'haq è la perfetta rappresentazione di questa commistione tra vecchio e nuovo. Un personaggio che non è propriamente una novità per chi mastica AC da più di un decennio, ma che soprattutto ha avuto grandissimo risalto nei momenti cardine della trama di Valhalla dove abbiamo imparato a conoscere la sua competenza, le sue sovrumane capacità e tutti i punti di contatto con gli Occulti, prima che arrivassero a formare la confraternita degli Assassini. Se volete approfondire la sua conoscenza vi rimandiamo al nostro speciale di approfondimento su questo personaggio, ricco di dettagli e aneddoti relativi alla sua vita.

Quello che vi interessa sapere in questo articolo è che in Mirage vedremo Basim 20 anni prima della sua apparizione in Valhalla, quando è ancora uno sfuggente ladro di strada, ma si avvia a compiere le sue prime gesta come giovane apprendista degli Occulti fino a diventare a tutti gli effetti il Maestro Assassino che successivamente accompagnerà Eivor in Norvegia. Il nostro protagonista non sarà chiaramente solo, ma sarà affiancato per tutto il corso dell'avventura da un cast di personaggi più o meno basati su reali figure dell'epoca: politici, poeti, studiosi, ricercatori e tutto il resto a cui la serie ci ha storicamente abituati fin dai suoi esordi mescolando leggenda e realtà. Tra questi spicca Roshan, una schiava persiana che, dopo essersi liberata dalla prigionia, ha scalato i ranghi degli Occulti fino a diventare una maestra assassina e, successivamente, la mentore di Basim. Come avrete sicuramente riconosciuto nel trailer di annuncio, il personaggio è doppiato dalla bravissima e splendida Shohreh Aghdashloo, vincitrice di un Emmy per Casa Saddam, nonché personaggio carismatico della serie fantascientifica The Expanse e voce di Grayson in Arcane.

Assassin's Creed Mirage

L'altro elemento fondante di Mirage è la sua ambientazione, anche questa un chiaro richiamo al passato di Assassin's Creed. Il gioco è infatti ambientato a Baghdad, città geograficamente molto vicina alle zone del primo AC, ma contemporaneamente abbastanza inedita da risultare nuova. Siamo nell'861, la cosiddetta epoca d'oro del califfato degli Abbasidi che proprio in Baghdad ha la sua capitale. Una città che diventa un crocevia di scienziati, artisti e visionari, oltre che il punto natio dello stile ornamentale arabesco che da lì ai decenni successivi si diffonderà in tutto il mondo come simbolo di opulenza e bellezza.

Baghdad è il teatro di gioco di Mirage con i suoi 4 differenti distretti dove potremo muovere liberamente Basim nel prosieguo della storia ammirando e affrontando diversi stili urbani, dall'immancabile area industriale di Karkh, fino a spingerci al nucleo dell'agglomerato, nella città circolare. Come ci ha poi segnalato Jean-Luc Sala, l'art director del titolo, Baghdad è stata creata da zero proprio dal suo team di Bordeaux visto che la città fu completamente rasa al suolo nel quattordicesimo secolo e, per far questo, la software house si è basata su dipinti e documenti dell'epoca, osservando anche lo stile architettonico e urbano di centri abitati similari come Samarrah.

Stando a quanto abbiamo appreso durante la presentazione, ci saranno alcuni momenti chiave della narrazione che ci porteranno a esplorare anche Alamut, il quartier generale degli Occulti ancora in fase di costruzione che, più tardi nei secoli, diventerà la roccaforte degli Assassini. Ma dopo tutti questi riferimenti storici e narrativi relativi all'ambientazione di Mirage, è ora di passare ai dettagli che circondano il suo gameplay.