Assassin's Creed Mirage: chi è Basim Ibn Ishaq, quello che sembra essere il nuovo protagonista?

Basim Ibn Ishaq. Salvo sorprese sarà lui il protagonista di Assassin's Creed Mirage, il nuovo capitolo della serie che verrà presentato durante l'Ubisoft Forward del 10 settembre 2022. Un personaggio interessante, ma tutt'altro che inedito: è infatti apparso in Assassin's Creed Valhalla, nel capitolo mobile free-to-play Rebellion e in una serie di libri e fumetti. Mettetevi comodi, quindi, perché ora vi racconteremo tutto quello che sappiamo su questo enigmatico assassino. Fate attenzione però: quello che seguirà andrà a rivelare alcuni dettagli importanti della storia di Valhalla e delle altre opere in cui è protagonista.

I primi anni Basim in Assassin's Creed Valhalla Colui che sorride. Potrebbe essere questa l'etimologia del nome di Basim, figlio dell'architetto responsabile della costruzione della Grande Moschea di Samarra. Nato sotto il califfato degli Abbasidi nel corso nono secolo, Basim è cresciuto a Baghdad a causa dell'esilio del padre: qui ha frequentato la biblioteca nota come casa della sapienza e già in giovane età è entrato negli Occulti, dove si è allenato per diventare maestro Assassino. Negli stessi anni, però, ha cominciato a essere ossessionato dagli Æsir che hanno usato l'Yggdrasil. Un comportamento che lo ha reso instabile con gli alleati, ma che aveva una spiegazione: Basim è infatti la reincarnazione di un Isu, Loki, che millenni prima aveva usato il potere di questo strumento portentoso per permettere alla sua coscienza di sopravvivere alla cosiddetta Grande Catastrofe. Una volta diventato consapevole della sua vera natura, Basim recupera i ricordi del dio norreno. Scopre così che l'amata di Loki, Aletheia, ha la propria coscienza intrappolata nel Bastone di Ermete Trismegisto. I suoi figli, invece, erano stati intrappolati da Odino. Parte così alla ricerca della sua famiglia e di un modo per vendicarsi dello stesso Odino, che era sopravvissuto alla catastrofe proprio come Loki.

L’incontro con Eivor Aletheia, come appare in Assassin's Creed Odyssey Come Occulto si è occupato principalmente di missioni in nazioni straniere, prima di diventare il capo della confraternita a Costantinopoli. Durante questo incarico ha incontrato un occulto di nome Hytham, poi diventato suo apprendista, e ha affrontato varie declinazioni dell'Ordine degli Antichi. Nell'870 ha fatto la conoscenza del vichingo Sigurd Styrbjornsson, reincarnazione dell'Isu Tyr, e ha deciso di accompagnarlo in Norvegia per seguire le tracce dell'Ordine degli Antichi nella regione e nel frattempo cercare un modo per persegurie gli scopi di Loki. In questo modo finisce per incontrare Eivor, la reincarnazione di Odino, a cui dona una Lama Celata. La lama celata donata da Basim ad Eivor in Assassin's Creed Valhalla A Ravensthorpe, in Inghilterra, Basim e Hytham creano una sede degli Occulti e iniziano a collaborare con Sigurd ed Eivor. Hytham aiuta Eivor nella caccia agli Antichi, mentre Basim viaggia con Sigurd alla ricerca della Pietra della Saga indispensabile per accedere all'Yggdrasil e risvegliare la vera natura della sua precedente incarnazione. Nell'877, Eivor e Sigurd raggiungono un fiordo nella zona nord di Hordafylke. Qui trovano le antiche rovine Isu che contengono l'Yggdrasil, il supercomputer simile all'Animus che aveva permesso a Odino, Loki e altri Isu di far sopravvivere la propria coscienza all'estinzione degli Isu. Esposto al dispositivo, Basim viene consumato dalle memorie dell'Aesir e attacca i suoi vecchi compagni; esce però sconfitto dalla lotta e rimane intrappolato in una dimensione chiamata il Grigio. Basim minaccia Sigurd con un coltello in Assassin's Creed Valhalla Vi resta per circa 20 secoli, finché non riesce a contattare l'Assassina Layla Hassan e a guidarla verso l'Yggdrasil. Ottenuta la sua fiducia, la inganna per farsi liberare e poi usa il potere del bastone di Hermes per rigenerare il proprio corpo e riunirsi con Aletheia. Incontra poi anche Rebecca Crane e Shaun Hastings e richiede un incontro con il capo della confraternita William Miles. Mentre aspetta il ritorno dei due assassini e del loro mentore entra infine nell'Animus, alla ricerca di un modo per liberare i suoi figli esplorando le memorie di Eivor.

Basim in Mirage L'immagine promozionale di Assassin's Creed Mirage Si sa poco di Basim prima del suo trasferimento a Costantinopoli e della sua completa trasformazione in Loki. Per questo motivo è probabile che Assassin's Creed Mirage ci racconti la sua storia come giovane Occulto di Baghdad, dando così anche una giustificazione all'assenza di alcune delle abilità divine ottenute dagli assassini negli ultimi episodi della serie. Risultano così credibili i rumor che vorrebbero la storia ambientata fra l'860 e l'870 proprio nella capitale irachena, una città abbastanza vasta per poter essere suddivisa in più zone a cui accedere man mano che si avanza nella campagna. Layla Hassan L'assenza di diversi elementi RPG come i dialoghi a scelta multipla, la possibilità di selezionare il sesso del protagonista e di salire di livello, rientrano anch'essi nella semplificazione dovuta al non completo collegamento tra Basim e la coscenza dell'Aesir che ospita, Loki. Nessun problema invece susciterebbe la presenza dell'Occhio dell'Aquila, visto che numerosi discendenti degli Isu riescono a usare questo potere pur non avendo diretti collegamenti con queste creature ancestrali. Allo stesso modo è credibile la presenza di sequenze oniriche, utili a raccontare il modo in cui Loki si è manifestato, prendendo via via possesso del corpo del nostro personaggio. Per quanto riguarda la storia del presente, invece, è possibile che prenda le mosse da dove l'abbiamo lasciata in Valhalla: potrebbe dunque culminare nell'ancontro tra Loki-Basim e William Miles, con colpi di scena che ad oggi è difficile prevedere.