Wo Long: Fallen Dynasty, la sequenza introduttiva in video

Arriva da parte di IGN il video che riporta la sequenza introduttiva a Wo Long: Fallen Dynasty, ovvero l'introduzione animata che vedremo una volta lanciato il gioco e serve appunto per farci calare nella particolare atmosfera del titolo di Team Ninja.

In linea con l'ambientazione scelta, che richiama la mitologia cinese e asiatica in generale, la breve sequenza è costruita nello stile delle antiche pitture di tale cultura, con delle animazioni in grado di dare movimento alle illustrazioni che scorrono sullo schermo.

È una presentazione breve, che racconta comunque le basi della storia e prepara all'avvio dell'azione, presumibilmente seguita da un'ulteriore sequenza più calata nella narrazione stessa del gioco.

Nel video viene raccontata la ricerca dell'elisir per l'immortalità da parte dell'imperatore, il quale trascina la terra in un periodo di guerra e tumulti per il suo desiderio di eternità. La storia di Wo Long: Fallen Dynasty è basata su quella dell'antico manoscritto del XIV secolo di Lui Guanzhong, intitolato Il Romanzo dei Tre Regni.

Wo Long: Fallen Dynasty ne propone ovviamente una reinterpretazione piuttosto diversa, ma sfrutta soprattutto quel particolare immaginario, quel periodo storico e quell'atmosfera per mettere in scena un action RPG molto interessante, che si rifà anche all'esperienza precedente di Nioh, da parte dei medesimi autori.

Nei giorni scorsi abbiamo visto un video di gameplay con 12 minuti di azione sul gioco, oltre a un altro con uno stage avanzato e il boss Lu Bu. Il tutto ci porta attendere con una notevole trepidazione questo Wo Long: Fallen Dynasty, che ha la data d'uscita fissata per il 3 marzo 2023 su PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 e PS5 e sarà disponibile al day one su Xbox Game Pass.