Wo Long: Fallen Dynasty, video di gameplay con 12 minuti di azione

Game Informer ha pubblicato un nuovo video di gameplay con dodici minuti di sequenze tratte dalla campagna di Wo Long: Fallen Dynasty, il coinvolgente action RPG sviluppato da Team Ninja e in uscita il 2 marzo su PC, PlayStation e Xbox.

Come saprete, abbiamo provato Wo Long: Fallen Dynasty e siamo rimasti colpiti dall'ottimo sistema di combattimento, dal fascino dell'ambientazione e dall'interessante novità del sistema morale, che va a limitare eventuali sbilanciamenti della progressione.

Il filmato che trovate qui sotto mostra una serie di feroci combattimenti che si svolgono in un unico scenario, un'arida montagna piena di nemici da sconfiggere e grossi boss che non mancheranno di darci del filo da torcere, come di solito accade nei soulslike.

"Le basi perché l'esperienza sia molto più difficile e bilanciata rispetto al passato ci sono, ma solo la prova della campagna completa indicherà se i designer stavolta hanno fatto i compiti di matematica", ha scritto Aligi Comandini nel suo articolo, riferendosi appunto al grande potenziale di Wo Long: Fallen Dynasty.

"Il sistema di combattimento è molto più semplice rispetto a quello visto in Nioh, ma il feeling generale è fantastico e la sua velocità rende gli scontri davvero esaltanti anche con manovre offensive limitate a disposizione."

" In più, la necessità di creare mappe interessanti per via del sistema del morale ha tutte le carte in regola per innalzare il level design del gioco, dando plausibilmente forma a missioni più stuzzicanti e variegate rispetto al passato."