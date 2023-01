Destiny 2: L'Eclissi, un trailer presenta la metropoli Neomuna

Bungie oggi ha pubblicato un nuovo trailer di Destiny 2: L'Eclissi, tramite il quale viene presentata Neomuna, la metropoli di Nettuno caratterizzata da grattaceli futuristici e luci al neon che i Guardiani esploreranno nella nuova espansione.

Nel video possiamo vedere i Guardiani attraversare la città mentre sfruttano i poteri della nuova sottoclasse dell'Oscurità, Telascura. Nel video trovano spazio anche Calus, che avrà nuovamente un ruolo di primaria importanza nella trama, e i Solcanuvole, i difensori di Neonuma.

Bungie inoltre ha svelato che per festeggiare l'Anno del Coniglio, un nuovo fantasma esotico, una nave, un astore e un ornamento festivo per il Riskrunner sono disponibili oggi nel negozio dell'Eververse di Destiny 2. I giocatori possono anche trovare una busta rossa piena di polvere luminosa gratuita che li aspetta nel negozio Eververse, disponibile fino alla fine di gennaio. Un nuovo emblema ispirato all'Anno del Coniglio è disponibile anche per tutti i guardiani richiedendo il codice emblema "TNN-DKM-6LG".

Destiny 2: L'Eclissi sarà disponibile a partire dal 28 febbraio 2023 su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC al prezzo di 49,99 euro o di 99,99 euro con incluso il Pass annuale.