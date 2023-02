Metroid Prime Remastered: ex sviluppatore di Retro Studios critica le porte della nuova edizione

Zoid Kirsch, ex Retro Studios, non ha gradito il lavoro fatto sulle porte di Metroid Prime Remastered, che aveva curato personalmente nell'originale. Il Senior Gameplay Engineer di Metroid Prime e Metroid Prime 2 ritiene che la nuova versione non renda giustizia al suo design originale. Per dimostrarlo ha pubblicato anche un'immagine comparativa delle vecchie e delle nuove porte:

Vecchie e nuove porte di Metroid Prime Remastered

Il commento di Kirsch in merito è davvero aspro: "In Metroid Prime Remastered hanno mandato a puttane le porte! Hanno il livello alpha sbagliato sulle blindature. A sinistra potete vedere l'originale, a destra la versione rimasterizzata. Tendo a essere molto esigente sull'argomento, visto che ho passato dei mesi a lavorare su quelle porte. Devono sistemarle."

In un tweet successivo, Kirsch ha chiarito di ritenere l'appena lanciato Metroid Prime Remastered un lavoro eccellente, che tutti dovrebbero giocare. Evidentemente però c'è rimasto malissimo per le porte. Naturalmente molti giocatori non avranno fatto nemmeno caso al cambiamento, ma è naturale che lui, avendoci lavorato molto sopra, lo abbia notato.