Atomic Heart: svelata la lista dei trofei e obiettivi, tanti collezionabili e difficoltà Hardcore

Il portale PowerPyx ha pubblicato la lista dei trofei / obiettivi di Atomic Heart, lo sparatutto di Mundifish in arrivo la prossima settimana su PC e console. A quanto pare i giocatori che intendono platinare o "millare" il gioco dovranno rimboccarsi le maniche, dato che sarà necessario completarlo alla difficoltà più alta e raccogliere un buon numero di collezionabili.

Di seguito trovate la lista con tutti i Trofei di Atomic Heart in italiano, chiaramente se non volete rovinarvi alcuna sorpresa evitate di leggerla.

La madrepatria non dimentica i suoi eroi - Platino: Sblocca tutti i trofei.

Attacco - Argento: Uccidi l'Hedgie senza sparare alcun colpo/distruggi tutte le statue

Cottura media - Bronzo: Uccidi il Belyash

Falla girare - Bronzo: Uccidi l'Hedgie

Plyusch allo sbando - Bronzo: Uccidi un plyusch

Lo spettacolo è finito - Bronzo: Uccidi la Natasha

Punto di rugiada - Bronzo: Uccidi Goccia di rugiada

Bellezza assassina - Argento: Uccidi le gemelle

Su su, muoversi - Argento: Uccidi il Belyash con un'arma corpo a corpo

Buona Festa della polimerizzazione! - Bronzo: Vola via da Chelomey

Stami e pistilli - Bronzo: Esci da Vavilov

Biglietti, prego! - Bronzo: Prendi un treno alla stazione ferroviaria Lesnaya Maglev

Un bel risultato - Bronzo: Sgombera il complesso VDNH

Sipario - Bronzo: Porta a termine un'esibizione a teatro

Controllo medico - Bronzo: Vai all'ospedale

Riflesso incondizionato - Bronzo: Esplora il Pavlov

Comunismo 2.0 - Bronzo: Scopri il segreto dell'AdC

Atomic Heart - Oro: Completa il gioco in modalità Molto difficile

Artigiano - Bronzo: Crea un'arma con una riparatrice

Maestro delle armi - Bronzo: Crea cinque tipi di armi

Signore della guerra - Argento: Raccogli tutte le armi

Chimico - Bronzo: Crea consumabili di tutti i tipi

Polimerizzazione - Argento: Raccogli 100 gelatine

Torta di mele - Bronzo: Raccogli tutte le mele nel Limbo

Grande inventore - Bronzo: Potenzia un'arma fino al massimo livello

Abilità con la mano sinistra - Bronzo: Potenzia al massimo un albero delle abilità

Come posso aiutarti? - Bronzo: Usa una cabina telefonica a Chelomey

Un animale per amico - Argento: Trova tutti gli animali morti parlanti

Il negromante - Argento: Parla con tutti i morti

Orecchie in fiamme - Oro: Trova tutti i Chirper

Più importante del profitto - Argento: Trova tutti i Tesoryagin

Esploratore - Bronzo: Trova un terreno di prova

Pulizia completa - Oro: Completa tutti i terreni di prova

Scanner - Bronzo: Scansiona tutti i nemici

Avatar - Bronzo: Uccidi 10 nemici bruciati, 10 nemici elettrificati e 10 nemici congelati

Testa calda - Bronzo: Spara 25 colpi alla testa mirati con la pistola Makarov

Sottozero - Bronzo: Congela un Vova a mezz'aria

Procedura di assimilazione interrotta - Bronzo: Impedisci a un germoglio di diventare un mutante

Bersaglio centrato! - Bronzo: Usa la telecinesi per lanciare un oggetto e abbattere un Gufo

Alcolisti anonimi - Bronzo: Ubriacati di vodka e uccidi 5 nemici

Tripla penetrazione - Bronzo: Uccidi 3 o più nemici con un solo colpo di Fucile elettromagnetico

Mani sul tettuccio - Bronzo: Colpisci 20 nemici vicino a una macchina

Come possiamo vedere il trofeo più impegnativo di Atomic Heart è quello di completare il gioco a Molto Difficile, o Hardcore in lingua inglese. Sono inclusi anche alcuni obiettivi che richiedono di eliminare dei boss in modi specifici o uccidere i nemici con armi, poteri e in particolari condizioni.

Per quanto riguarda i collezionabili, chi punta al 100% dovrà trovare tutte le armi, parlare con tutti i mostri, raccogliere 100 gelatine, scansionare tutti i nemici e completare tutte le sfide dei terreni di prova. Insomma, parliamo di un platino che potrebbe richiedere facilmente diverse decine di ore, in linea con la durata stimata da Mundfish.

Vi ricordiamo che Atomic Heart sarà disponibile su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e One dal 21 febbraio e sarà incluso nell'abbonamento a PC e Xbox Game Pass sin dal lancio.