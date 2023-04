Aliens: Dark Descent, un trailer annuncia l'apertura dei preorder

Aliens: Dark Descent è protagonista di un nuovo, coinvolgente trailer cinematografico che annuncia l'apertura dei preorder del gioco, che sarà disponibile a partire dal 20 giugno su PC, PlayStation e Xbox.

Presentato al Summer Game Fest 2022, Aliens: Dark Descent riprende la formula del classico XCOM per catapultarci in un'avventura ambientata nell'universo di Aliens, in cui controlliamo un marine impegnato in una missione di disinfestazione.

Gli Xenomorfi hanno infatti invaso una stazione orbitale e così dovremo esplorarne le sale e i corridoi, individuare i letali alieni ed eliminarli, risolvendo al contempo enigmi ambientali e portando a termine sezioni stealth in cui bisogna agire silenziosamente.

Come si può vedere anche nel video, Aliens: Dark Descent trae spunto dall'estetica dei film originali per creare un'atmosfera horror sci-fi che risulta particolarmente affascinante agli occhi dei fan della saga cinematografica.

Per saperne di più sul gioco, date un'occhiata alla nostra anteprima di Aliens: Dark Descent.