Gotham Knights, un DLC con Harley Quinn, Mr. Freeze e Clayface in arrivo?

A quanto pare Gotham Knights sta per ricevere un DLC con Harley Quinn, Mr. Freeze e Clayface, che torneranno in libertà per affrontare i quattro protagonisti del gioco all'interno di boss fight ridisegnati rispetto a quelli che abbiamo visto durante la campagna.

Suggerita da un post del profilo ufficiale di Gotham Knights, l'espansione è stata rivelata da una serie di achievement in cui si parla anche di un misterioso "incidente Kelvin" che potrebbe avere a che fare con Ballistic, l'ex poliziotto di Gotham che nei fumetti ottiene poteri sovrumani a causa di un parassita alieno.

Dopo aver soddisfatto le aspettative di Warner Bros. sul piano delle vendite, Gotham Knights si prepara dunque a dare il via a un supporto post-lancio che appare in effetti tardivo, se consideriamo che il gioco è uscito lo scorso ottobre.

Nei post sui social gli utenti PlayStation e Xbox continuano a lamentare la mancanza di una modalità a 60 fps, presente invece su PC. Quest'ultima versione pare sia stata migliorata in maniera sostanziale sul fronte delle prestazioni rispetto al lancio, tramite la distribuzione di alcuni importanti aggiornamenti.

Per saperne di più, come al solito, date un'occhiata alla nostra recensione di Gotham Knights.