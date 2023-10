Forza Motorsport: Update 2 in arrivo a novembre, porta un nuovo circuito e altre novità

Si tratta della prima aggiunta all'interno del programma di update gratuiti previsti per Forza Motorsport, che dovrebbe continuare a ricevere altre aggiunte in termini di circuiti e auto su un lungo periodo dopo il lancio.

Si tratta del primo update dotato di contenuti per Forza Motorsport ed è previsto arrivare verso metà novembre 2023, ancora senza una data d'uscita precisa ma con un periodo ben definito, se non altro. Tra le maggiori novità c'è dunque l'introduzione del circuito di Yas Marina , come era stato già riferito in precedenza dal team di sviluppo.

Turn 10 ha annunciato il prossimo arrivo dell' Update 2 per Forza Motorsport , ovvero il prossimo aggiornamento principale per il gioco di guida che introdurrà anche un nuovo circuito oltre a diverse altre novità, correzioni e miglioramenti vari.

Tanti aggiustamenti in arrivo

Tra le altre novità, sono in arrivo modifiche e miglioramenti vari, oltre a diverse correzioni di problemi rilevati all'interno della nuova simulazione di guida per PC e Xbox.



Quelle già annunciate e in arrivo riguardano correzioni per migliorare la stabilità del software e ridurre i crash rilevati finora, soprattutto per quanto riguarda la versione PC probabilmente, oltre a aggiustamenti di bug specifici e noti, come quelli relativi alla ricompilazione degli shader all'avvio con i chip AMD e il crash che può emergere inserendo le cuffie nel pannello frontale su PC.

Vari altri aggiustamenti riguardano correzioni all'editor delle livree delle auto, miglioramenti al multiplayer per quanto riguarda matchmaking, stabilità e performance in gara, oltre a bug specifici in questo contesto.

Altri miglioramenti riguarderanno poi il gameplay e le auto, oltre alla sistemazione di un problema specifico rilevato con il volante Thrustmaster T248, il cui LED non mostrava la corretta informazione sulla posizione. Si tratta solo di una parte delle novità previste per questo sostanzioso aggiornamento, che arriva dunque dopo l'update 1 e l'update 1.1 dei giorni scorsi.