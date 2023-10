TCL presenta la sua nuova gamma di smart TV da 98 pollici, dettagli e prezzi

TCL ha presentato la sua nuova gamma di Smart TV da 98 pollici in arrivo sul mercato nostrano in partnership con la nazionale di calcio italiana, rappresentata da due modelli: il C80 QD-Mini LED 4K Ultra HD e il P74 LED anche in questo caso con risoluzione 4K Ultra HD, disponibili rispettivamente al prezzo di 3.999 euro e di 2.999 euro .

Visto dal vivo il C80 è, ovviamente, un pannello che non passa inosservato, principalmente grazie alla diagonale di 98 pollici. In un ambiente in grado di accoglierlo, il nuovo TV di TCL ruba la scena coi suoi colori vivaci e l'ottima gestione del nero, grazie alle tante zone di controllo che avvicinano la resa finale a quella deli OLED. La compatibilità con Google TV, oltretutto, garantisce una flessibilità del sistema operativo eccellente, grazie all'impareggiabile offerta di applicazioni e servizi.

P74 LED 4K Ultra HD

La serie P74 risulta più accessibile a livello di costi grazie al pannello LED con 4K HDR Pro, che può comunque vantare delle frequenze di aggiornamento 144Hz e 240Hz e la piena compatibilità con tutti i formati HDR, incluso HDR10+ e Dolby Vision IQ. Anche in questo caso non manca il sistema audio Onkyo 2.1 con potenza a 40W con Dolby Atmos. Stiamo parlando, infatti, di uno spettacolare pannello da 98 pollici che di listino costa 2999 euro, ma che stando attenti è già possibile trovare a meno.

Come per il modello precedente troviamo una dotazione che ormai è diventata indispensabile per ogni giocatore, con HDMI 2.1, ALLM, VRR, FreeSync Premium, Game Bar, mentre lato servizi la piattaforma Google TV offre oltre 700.000 tra film e serie TV e un gran numero di app e servizi in abbonamento supportati.

Il P74 è un pannello pensato per aggredire una fascia di mercato alla ricerca di un TV grande, per molti aspetti spettacolare, ma dal prezzo decisamente più competitivo rispetto ai concorrenti. Nonostante il taglio enorme del pannello, la qualità dell'immagine è elevata e sufficiente a garantire una visione ottimale di videogiochi e contenuti in 4K. La TV tradizionale o i vecchi film potrebbero soffrire questo taglio, ma un TV Led da 98" con frequenza di aggiornamento a 144hz non è stato esattamente pensato per vedere il gioco dei pacchi...