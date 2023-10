Level-5 ha aperto un sito per il 25° anniversario: novità in arrivo?

Level-5 ha recentemente aperto un nuovo sito internet per il suo 25° anniversario, un'iniziativa a dire il vero piuttosto diffusa soprattutto fra i team nipponici, che spesso sono soliti festeggiare in questo modo tali traguardi e che potrebbe portare comunque delle novità interessanti.

Il sito del 25° anniversario di Level-5 è stato aperto in queste ore e, per il momento, include alcuni bonus per i fan come 25 illustrazioni commemorative da utilizzare come wallpaper e contest per ottenere vari oggetti attraverso dei "giveaway" che probabilmente saranno dedicati però al pubblico nipponico.

Potete trovare le illustrazioni a questo indirizzo e possono essere utilizzate per PC, smartphone e altro a seconda della dimensione scelta per il download. Oltre a queste, partiranno poi varie iniziative a cui partecipare per ottenere vari premi a tema.