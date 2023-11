Google Pixel Buds Pro è in sconto su Amazon per il Black Friday 2023

Il Venerdì Nero sta per arrivare, in quanto ora è veramente partita la settimana del Black Friday 2023. Su Amazon Italia Italia gli sconti proseguono e vi sono ancora tanti prodotti in promozione da scoprire a un prezzo speciale. Possiamo ad esempio veder l'offerta per Google Pixel Buds Pro. Lo sconto segnalato è del 27% rispetto al prezzo consigliato. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato è 140.29€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon UK.

Google Pixel Buds Pro propongono fino a 31 ore di riproduzione, con la custodia di ricarica. Dispongono di cancellazione attiva del rumore con Silent Seal e supportano i comandi vocali semplicemente dicendo "Hey Google". Supportano anche Ambient Sound Mode per ascoltare cosa c'è intorno a te.