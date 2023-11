PlayStation Store, Black Friday: le offerte migliori sui giochi PS4 e PS5

Su PlayStation Store il Black Friday non mente, a quanto pare: tra le offerte migliori sui giochi PS5 e PS4, valide fino al 28 novembre, troviamo diversi titoli di recente pubblicazione alla prima promozione in assoluto: da Assassin's Creed Mirage a EA Sports FC 24, da Lies of P a Mortal Kombat 1 e Street Fighter 6. A questi nomi si aggiungono poi prodotti di straordinario spessore che hanno subito ulteriori riduzioni, arrivando a toccare il prezzo più basso di sempre sulla piattaforma digitale Sony. Qualche esempio? Immortals of Aveum, God of War Ragnarok, Hogwarts Legacy, Remnant 2 e Horizon Forbidden West, giusto per citarne alcuni. Insomma, ci troviamo senz'altro di fronte a una delle iniziative migliori dell'anno per quantità ed entità degli sconti, e non potevano certo mancare i nostri tradizionali suggerimenti sugli affari da non perdere.

Assassin's Creed Mirage Basim è il protagonista di Assassin's Creed Mirage Se già al lancio costava sensibilmente meno rispetto all'attuale prezzo pieno, con le offerte del Black Friday Assassin's Creed Mirage diventa ancora più conveniente, scendendo a 39,99€ anziché 49,99€. Inutile dire che chi aveva rimandato l'acquisto del gioco perché magari non poteva dedicargli fin da subito il proprio tempo ha ora l'occasione di rimediare e risparmiare. Il discorso, naturalmente, vale per chi desidera catapultarsi nuovamente nelle atmosfere classiche della serie Ubisoft, visto che l'avventura di Basim nella Baghdad del IX secolo si pone come un omaggio ai primi capitoli di Assassin's Creed, andando a eliminare le meccaniche RPG dell'ultima trilogia e puntando dunque sulla formula action stealth degli esordi. Un'operazione affascinante, per quanto imperfetta: come abbiamo avuto modo di scrivere nella recensione di Assassin's Creed Mirage, alcune soluzioni incidono troppo sul bilanciamento della difficoltà, banalizzando la sfida durante la campagna e mettendo in evidenza le mancanze dell'intelligenza artificiale. Tuttavia l'ambientazione estremamente suggestiva (con anche il ritorno del parkour per esplorarla in maniera dinamica e spettacolare), i protagonisti ben caratterizzati, una direzione artistica inappuntabile e una storia affascinante (pur con i suoi limiti) non deluderanno le aspettative dei fan storici della saga.

EA Sports FC 24 Un'esultanza in EA Sports FC 24 Il successore di FIFA è alla prima promozione in assoluto e si tratta già di un'occasione da non perdere, visto che EA Sports FC 24 può essere vostro letteralmente a metà prezzo, 39,99€ anziché 79,99€. Una riduzione clamorosa anche per la serie Electronic Arts, che pure è sempre stata protagonista di offerte più o meno interessanti nel corso degli anni e delle edizioni. Siete magari fuori dal giro dei giochi di calcio da qualche anno ed eravate curiosi di rientrare, ma stavate aspettando l'occasione migliore? Eccola qua: se avete letto la nostra recensione di EA Sports FC 24, saprete che ci troviamo di fronte a un'esperienza molto ricca e ben realizzata, sebbene poco innovativa rispetto a quelle che erano le premesse.

Lies of P Un artwork ufficiale di Lies of P Indubbiamente una delle più grandi sorprese di questo 2023, Lies of P interpreta il sottogenere dei soulslike con una competenza straordinaria, offrendoci un gameplay solidissimo e una struttura che si rifà in maniera palese alle produzioni targate FromSoftware. Il titolo di Round8 Studio e Neowiz è alla prima offerta ufficiale e dunque al prezzo più basso di sempre: 47,99€ anziché 59,99€. Una spinta piccola, ma importante, perché se amate questo tipo di esperienze hardcore e l'ambientazione in stile Belle Epoque francese vi ispira, insieme naturalmente alla rilettura del Pinocchio di Collodi che il team di sviluppo ha confezionato con così tanta cura e passione, allora l'acquisto è vivamente consigliato: ne abbiamo parlato nella recensione di Lies of P.

Mortal Kombat 1 Colpi devastanti e sangue che sgorga sono gli ingredienti principali di Mortal Kombat 1 Anche nel caso di Mortal Kombat 1 quella del Black Friday è la prima promozione in assoluto: il sanguinolento picchiaduro a incontri di NetherRealm Studios può essere vostro per 52,49€ anziché 74,99€, dunque con una riduzione pari al 30% che giustifica senz'altro un recupero importante, specie considerando la qualità del prodotto. Immaginato sul piano narrativo come una sorta di reboot per la saga, questo nuovo capitolo può infatti contare su di un roster mai così ricco e variegato, un sistema di combattimento solidissimo, un comparto online ben implementato e una grafica decisamente spettacolare: ulteriori dettagli li trovate nella nostra recensione di Mortal Kombat 1.

Street Fighter 6 Zangief affronta un avversario in Street Fighter 6 Stesso genere ma scuola differente, Street Fighter 6 è pure lui protagonista della prima offerta in assoluto in occasione del Black Friday, con uno sconto che in questo caso arriva al 44% e porta il prezzo del gioco a soli 39,19€ anziché 69,99€. Che dire? Con un anno come quello che sta per concludersi è normale che vi siate lasciati qualcosa indietro, ma il picchiaduro Capcom va assolutamente recuperato. Si tratta infatti del miglior esponente del genere, come spiega la nostra recensione di Street Fighter 6: un capolavoro fatto di tecnica e spessore, contenuti come se piovesse, uno stile che convince sul piano visivo, una struttura online rocciosa e tante novità che vanno ad aggiungere ulteriore valore al pacchetto, in grado davvero di soddisfare anche gli appassionati più esigenti.

Immortals of Aveum Uno scontro a base di magia in Immortals of Aveum Il tentativo di rilanciare l'esperienza di Immortals of Aveum agisce su più fronti: da un lato l'interessante aggiornamento gratuito Echollector, che aggiunge ulteriore sfida, scenari e nemici allo sparatutto magico di Ascendant Studios, migliorandone anche le prestazioni; dall'altro un'offerta che non si può rifiutare, e che taglia a metà il prezzo del gioco: potete portarvelo a casa per 39,99€ anziché 79,99€. Caratterizzato da una storia affascinante e ben raccontata, ambientata su di un mondo in cui due fazioni di maghi combattenti si affrontano da secoli, il gioco ci mette al comando di un ragazzo che scopre di possedere poteri diversi dagli altri e decide di utilizzarli per cercare di porre fine al conflitto, ma non sarà semplice: ne abbiamo parlato nella recensione di Immortals of Aveum.

God of War Ragnarok Kratos contro Thor in God of War Ragnarok Entriamo nella categoria dei giochi che hanno bisogno di ben poche presentazioni, perché God of War Ragnarok è senza dubbio uno dei titoli first party Sony più importanti degli ultimi anni e con gli sconti del Black Friday ha raggiunto il prezzo più basso finora: 49,59€ anziché 79,99€ per la doppia versione PS5 e PS4, 39,89€ anziché 69,99€ per l'edizione solo PS4. Se avete letto la nostra recensione di God of War Ragnarok, capirete che si tratta di un'occasione da non perdere: l'ultima avventura di Kratos e Atreus nelle terre del nord è estremamente coinvolgente e spettacolare, migliora un sistema di combattimento già convincente, può contare su di un'abbondante quantità di nemici e su tanti contenuti secondari per la campagna.

Horizon Forbidden West Aloy affronta un'enorme Macchina in Horizon Forbidden West Restiamo in casa PlayStation, visto che anche Horizon Forbidden West è in offerta al prezzo più basso finora: 39,59€ anziché 59,99€ per la doppia versione PS5 e PS4, appena 29,99€ anziché 49,99€ per l'edizione solo PS4. Il discorso è sempre lo stesso: se per un qualsiasi motivo avevate rimandato l'acquisto dell'ultima avventura di Aloy nel mondo del futuro, è arrivato il momento di rimediare. Dopo gli eventi del primo capitolo, la guerriera della tribù Nora si trova alle prese con una piaga che corrompe tanto la vegetazione quanto le Macchine, ed è costretta a partire per l'Ovest Perduto al fine di trovare un modo per sventare la terribile minaccia. Visivamente spettacolare, ricco e coinvolgente, il titolo di Guerrilla Games è stato capace di consolidare un franchise sempre più importante: la recensione di Horizon Forbidden West.

Hogwarts Legacy Il nostro personaggio passeggia nello scenario di Hogwarts Legacy Il gioco più venduto dell'anno negli USA, Hogwarts Legacy è disponibile con gli sconti del Black Friday al prezzo più basso finora, 44,99€ anziché 74,99€ che si traducono in un risparmio pari a ben il 40%. Insomma, qualcosa ci dice che molti di voi passeranno il Natale in compagnia delle magiche atmosfere del tie-in basato sul Wizarding World di J.K. Rowling. Nei panni di uno studente del quinto anno della celebre Scuola di Magia e Stregoneria, avremo modo di seguire le lezioni, esplorare un ampio open world, nonché entrare in contatto con svariati personaggi e prendere parte a missioni in cui potremo mettere in pratica i potenti incantesimi appresi fra le mura del castello: abbiamo parlato di questo e altro nella recensione di Hogwarts Legacy.