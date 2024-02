ASUS ROG Ally con AMD Ryzen Z1 è al prezzo minimo storico di Amazon ancora una volta

ASUS ROG Ally con AMD Ryzen Z1

Sotto la scocca dell'ASUS ROG Ally potete trovare un processore AMD Ryzen Z1 che vanta una RAM da 16GB e un SSD PCIE da 512 GB per scaricare svariati giochi e averli sempre a disposizione per giocare in movimento. Questo modello ha un dissipatore Dual Fan e una batteria che si ricarica del 50% in soli 30 minuti.

Il sistema operativo dell'ASUS ROG Ally con AMD Ryzen Z1 è Windows 11 Home: si tratta di un grande vantaggio in quanto permette di utilizzare senza limitazioni tutte le vostre piattaforme da gioco, come Steam, Epic Games Store, Ubisoft Connect, GOG Galaxy e non solo, rendendo l'ASUS ROG Ally un vero computer portatile senza limiti.