Kingdom Hearts su Steam è un passo importante per la serie

La saga completa di Kingdom Hearts è finalmente uscita su PC! No, non è vero, la triplice raccolta che comprende (quasi) tutto lo scibile sullo storico crossover tra action-JRPG, eroi della Disney e protagonisti di Final Fantasy era approdata su Windows la bellezza di tre anni fa. Il problema è che non se n'era accorto quasi nessuno... Ci ha pensato Square Enix a dare una svegliata ai meno attenti, facendo atterrare le tre compilation: Kingdom Hearts HD 1.5+2.5 Remix, Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue e Kingdom Hearts 3 + Re Mind DLC su Steam. Missione compiuta, verrebbe da dire: in poche ore la prima raccolta è balzata in cima alla classifica dei giochi più venduti Si tratta della più lunga esclusiva temporale di Epic Game Store, che ora spera di rilanciarsi sulla più popolare e amata piattaforma digitale. Ora non avete più scuse per recuperare alcuni dei titoli che hanno fatto parte della fortuna di PlayStation... o forse sì? Beh, è un po' presto per dirlo, ma ci sono diversi problemi che non possono essere trascurati. Tra tutti, il terribile supporto alle schede video AMD di ultima generazione. In particolare, nella prima compilation è quasi impossibile godere dell'esperienza a causa di continui blocchi. Ci sono degli escamotage (ridurre la risoluzione, disattivare il V-Sync, evitare di mettere il gioco in pausa) che permettono ai crash di dilatarsi nel tempo, ma non riescono a risolverli del tutto. Difetti inaccettabili che avevano avuto poca eco su EGS, ma che sono destinati a far rumore su Steam, anche se gli sviluppatori hanno già promesso una patch risolutiva. E poi c'è la variabile del prezzo che va tra i 50 (per la prima raccolta) e i 60 euro (per le rimanenti due). Si tratta di giochi che, nella migliore delle ipotesi, hanno cinque anni e nella peggiore addirittura ventidue, e per questo il biglietto d'ingresso potrebbe apparire assai costoso agli occhi di molti. L'Integrum Masterpiece Collection, che le racchiude tutte, ha un miglior rapporto qualità/prezzo, ma richiede comunque un esborso degno di un titolo AAA di nuova uscita.

Minime differenze con la versione EGS Iniziamo subito con il mettere i puntini sulle i: la caratteristica più pubblicizzata sulla pagina di Steam riguarda la maggior definizione delle texture ambientali. Questo sembrerebbe essere un punto di favore per la piattaforma di Valve, ma è stato confermato che, alla data d'uscita, anche la versione Epic sarà aggiornata con i medesimi miglioramenti. Un paio, invece, sono le differenze che contraddistinguono questa versione: i salvataggi su cloud e il supporto ufficiale a Steam Deck, anche se con lo stato di giocabile (e non verificato). Il dettaglio non è di poco conto, considerando la natura del PC portatile che si presta particolarmente, sia per comandi che per dimensioni dello schermo, ad ospitare la raccolta. Ci sarebbe poi da sottolineare il fatto che lo store di Epic richieda una connessione permanente, a differenza di quello di Valve. Pippo, Sora e Paperino (e Woody) Entriamo ora nel dettaglio per analizzare i titoli ricompresi all'interno di ciascuna compilation; un riepilogo utile più agli utenti PC che a quelli console, visto che per PlayStation 4 e Xbox One le raccolte erano già stata pubblicate diversi anni fa. In Kingdom Hearts 1.5+2.5 Remix troviamo le Final Mix (ossia le versioni rivedute e corrette) del primo e secondo episodio. Ci sono poi due titoli provenienti dal mondo portatile: Re:Chain Of Memories è l'uscita vitaminizzata del titolo originariamente concepito per Game Boy Advance, mentre Birth By Sleep: Final Mix aveva debuttato spopolando su PlayStation Portable. Dulcis in fundo ci sono le sole cinematiche in alta risoluzione di 358/2 Days e Re:Coded, entrambi di origine Nintendo DS (il secondo di questi era a sua volta un remake di un titolo mobile uscito solamente in Giappone), utili a recuperare tutti i pezzi della trama. Il menù di Kingdom Hearts 2.8 Final Chapter + Prologue è contenutisticamente più povero, essendo composto dall'unico gioco Dream Drop Distance HD, uscito inizialmente per Nintendo 3DS. Ci sono poi X Back Cover, un cortometraggio basato sul titolo free-to-play Unchained X e Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep - A fragmentary passage, micro-episodio di collegamento tra Birth By Sleep e Kingdom Hearts 3. L'ultimo protagonista del trittico è in verità un unico gioco, ossia appunto Kingdom Hearts 3 comprensivo del DLC Re Mind. A voler fare i pignoli, per qualche oscuro motivo, manca all'appello il capitolo della saga più recente, ossia Melody Of Memory, che rimane al momento un'esclusiva Epic.

HD, ma non troppo. Il supporto ai sistemi moderni è garantito sia dalla presenza di texture in alta risoluzione che dalla possibilità di utilizzare, oltre ai più diffusi joypad, anche la combinata tastiera e mouse. Mai come in questo caso, però, ne sconsigliamo l'adozione perché è chiaro che si tratta di un'aggiunta fatta alla bell'e meglio. I personaggi Disney sono uno dei punti di forza della saga di Kingdom Hearts Tanto per fare un esempio, non esiste il puntatore per navigare tra i menu inziali, e quindi si utilizza il solo tasto sinistro del mouse per confermare le selezioni. Inoltre, il tasto che normalmente andrebbe usato per saltare le scene d'intermezzo, ESC, qui è sostituito dal tasto 4 e al momento di scrivere quest'articolo non c'è possibilità di personalizzare i controlli. Questi sono solo due degli esempi più eclatanti sul come la raccolta sia stata trasportata su PC in maniera superficiale (considerazioni vere anche per l'ultimo titolo della saga). Dal punto di vista tecnico ci troviamo di fronte a dei titoli che anche PC di fascia medio-bassa non avranno difficoltà a gestire, ad eccezione di Kingdom Hearts 3. L'adozione di texture in alta risoluzione e il supporto a monitor 4K fa quel che può, ma non riesce a mascherare un'arretratezza grafica importante, dove il numero di poligoni è limitato e le animazioni mediamente legnose. Parliamo naturalmente dei primi episodi, perché avvicinandosi ai giorni nostri, e nella fattispecie a Kingdom Hearts 3, le cose migliorano sotto tutti i punti di vista, com'è normale che sia nella naturale evoluzione tecnologica della serie.