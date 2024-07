Deadpool & Wolverine brillano nel cosplay di missbrisolo e zoogirlq

"Gli scatti del nostro servizio fotografico su Deadpool e Wolverine sono finalmente arrivati!", ha scritto missbrisolo nel suo post su Instagram. "Abbiamo ricevuto tantissime foto incredibili , ma ecco queste per iniziare. Qual è la vostra preferita?"

missbrisolo e zoogirlq hanno realizzato un cosplay di Deadpool & Wolverine , chiaramente in versione femminile, per celebrare il grande successo del film con Ryan Reynolds e Hugh Jackman, che sta totalizzando incassi impressionanti al cinema.

Un nuovo centro per il Marvel Cinematic Universe

Come detto, Deadpool & Wolverine ha registrato incassi record al botteghino già nel giorno di uscita al cinema, e molti ritengono che l'atteso team-up cinematografico possa rappresentare una solida base per un ritorno in grande stile del Marvel Cinematic Universe.

Se seguite missbrisolo, saprete della sua grande passione per i supereroi. Ebbene, quali sono stati i suoi cosplay più brillanti in tal senso? Magari la versione pasquale di Black Widow oppure la Atom Eve di Invincible, o ancora Rogue dalla serie animata X-Men '97.