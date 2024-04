Marvel: il cosplay di Bunny Black Widow di missbrisolo è originale e pasquale

Il periodo pasquale non è famoso per i suoi cosplay, ma è famoso in tutto il mondo anche per il tema del coniglio. Anche il mondo del cosplay lo sa e non può perdere l'occasione per realizzare qualcosa a tema. Ad esempio, missbrisolo ci propone il cosplay di Bunny Black Widow!

Black Widow è l'eroina Marvel che tutti conoscono, anche grazie ai film dell'MCU. La sua versione "Bunny" per il periodo pasquale è ovviamente una creazione originale, ma il mondo del cosplay è anche questo come spiega missbrisolo: essere creativi e divertirsi con i costumi.

Anche se alleggerito, il cosplay di Bunny Black Widow non manca di una serie di dettagli che la rendono riconoscibile, come le polsiere, i baton, la cintura e ovviamente le scelte cromatiche, che vergono tutte sul nero. Inoltre questo cosplay è anche un momento perfetto per ammirare i muscoli di missbrisolo!

Cosa ne pensate del cosplay di Bunny Black Widow realizzato da missbrisolo?