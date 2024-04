Secondo l'oramai non più CEO di PlayStation Jim Ryan, PS5 è sulla buona strada per diventare la "console di maggior successo di sempre" dell'azienda. Questa considerazione non è legata al numero di unità vendute, visto che PS5 è ben lontana dal ripetere quanto fatto da PS2, la console più venduta di Sony (160 milioni secondo Jim Ryan).

"Direi che in questo momento siamo al top", ha detto. "Siamo stati molto chiari e coerenti su ciò che rappresentiamo: grandi console, grande esperienza di gioco su console e grandi giochi. Direi che in questo momento siamo al top".

"PlayStation 5 è sulla buona strada per essere la nostra console di maggior successo di sempre attraverso diversi vettori e credo che i giochi e le esperienze di gioco che vedrete su PlayStation 5, guidati da PlayStation Studios, siano i migliori che abbiamo mai visto. Il numero di giochi che abbiamo pubblicato finora su PlayStation 5, a questo punto del ciclo, supera di gran lunga tutto ciò che abbiamo mai fatto prima".