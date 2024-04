Palworld presenta il dating sim ufficiale! Vediamo lo sconvolgente trailer

PocketPair ha annunciato il dating sim ufficiale collegato a Palworld, giustamente sottotitolato "More than just pals", ovvero "più che semplici amici", ma inserito all'interno del contesto del simil-Pokémon la questione può assumere un tono alquanto inquietante, come dimostra il trailer, a meno che non si abbiano determinate inclinazioni.

Si tratta, chiaramente, di un pesce d'aprile lanciato con un certo anticipo dal team, ma il trailer costruito per l'occasione è veramente ben fatto e dimostra il tono ironico che lo studio è in grado di mantenere sulla sua creatura.

"Rimarrete amici o vi innamorerete? Oppure li smantellerete per mangiarli", si legge nella descrizione di PocketPair, tanto per mantenere un tono assolutamente normale.