FIFA 2KFC dovrebbe essere il nome del gioco di calcio di 2K, presto annnunciato per un'indiscrezione

FIFA 2KFC dovrebbe essere il titolo del gioco di calcio con licenza ufficiale FIFA di 2K. L'annuncio dovrebbe arrivare a breve, ossia questo martedì, almeno stando a Kurakasis, informatore che aveva anticipato con grande precisione l'annuncio di Marvel 1943, Marvel Rivals e Sonic x Shadow.

Ora, ci sono da fare diverse considerazioni. La prima è che siamo al 1° aprile. L'indiscrezione non è stata presentata come un classico scherzo, ma non è possibile mettere la mano sul fuoco che non lo sia.