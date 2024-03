L'attore Chance Perdomo è morto in un incidente, Gen V Stagione 2 posticipata indefinitamente

Proprio la produzione di quest'ultima ovviamente risente di questa improvvisa perdita, considerando il ruolo centrale di Perdomo nella storia: la produzione è stata dunque interrotta e Gen V: Stagione 2 è stata posticipata in maniera indefinita , in attesa di capire come andranno avanti i lavori.

Perdomo è noto per diversi ruoli, in particolare quello di Ambrose Spellman nella serie Netflix "Le terrificanti avventure di Sabrina" e quello di Andre Anderson, uno dei protagonisti e figlio dell'eroe Polaris, in Gen V, lo spin-off di The Boys prodotto da Amazon Prime Video.

Si è spenta una giovane stella

L'attore si è spento a causa di un incidente in moto nella zona di Upstate New York, un evento che a quanto pare non ha coinvolto altre persone ma non ci sono ancora informazioni precise sulla dinamica del sinistro.



"Il suo insaziabile appetito per la vita era noto a tutti coloro che lo conoscevano. Il suo calore continuerà a vivere in tutti coloro che amava", ha scritto l'agente Saenz, la quale ha anche chiesto rispetto "per la privacy della famiglia che sta piangendo la perdita del loro amato figlio e fratello".

Il collega Patrick Schwarzenegger, che ha interpretato l'amico Golden Boy in Gen V, ha ricordato Perdomo con un post su X: "Questo fa male, tanto. Che giovane attore pieno di talento e che grande amico, andato troppo presto. È stato un grande piacere lavorare con te in GenV, riposa in pace Chance".