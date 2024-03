Dino Crisis, Mega Man e Ace Attorney più votati in un sondaggio di Capcom sulle sue IP più popolari

Capcom Town, il sito aperto per festeggiare il 4o° anniversario di Capcom, ha tenuto un sondaggio per scoprire quali sono le serie più amate della compagnia. Con una certa sorpresa hanno vinto Dino Crisis , Mega Man e Ace Attorney , come visibile nell'infografica sottostante in cui i nomi più votati sono più grandi degli altri.

Serie che torneranno

I risultati del sondaggio di Capcom

Si tratta di risultati decisamente interessanti, visto che hanno fatto emergere delle serie meno preminenti rispetto ad altre di Capcom, come quelal Resident Evil o quella Street Fighter.

Considerate che al sondaggio hanno già partecipato più di 200.000 persone e che c'è tempo fino al 12 aprile per votare (andate qui). Quindi i risultati potrebbero cambiare leggermente nei prossimi giorni.

I risultati giapponesi del sondaggio di Capcom

Interessante anche il fatto che Capcom abbia creato un sondaggio a parte per il pubblico giapponese, che ha votato in modo diverso da quello degli altri territori facendo risaltare la serie JRPG Breath of Fire.

Contemporaneamente alla pubblicazione delle due infografiche, Capcom ha annunciato di aver aggiunto Street Fighter Alpha 2, Super Street Fighter II, Destiny of an Emperor, Street Fighter (2010) e Magic Sword tra i titoli giocabili via browser su Capcom Town. Li trovate qui.