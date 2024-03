Red Dead Redemption 2 è il miglior sequel di sempre, per i BAFTA Game Awards 2024

L'account X di BAFTA (British Academy Film Awards) si prepara alla premiazione dei BAFTA Game Awards 2024 con un interessante sondaggio che ha visto vincere Red Dead Redemption 2 come miglior sequel di sempre, in un particolare confronto fra vari seguiti votati dalla giuria.

Si tratta di una piccola parentesi al di fuori della manifestazione principale, che ricordiamo si terrà l'11 aprile 2024 con le premiazioni ufficiali dedicata ai videogiochi da parte dell'Academy britannica dedicata alle opere d'intrattenimento, ma è comunque un confronto interessante fra titoli storici.



Non è ben chiaro come siano stati scelti i finalisti, considerando che in certi casi sembra trattarsi di una considerazione generica sui seguiti all'interno di una serie più che di giochi specifici, ma la selezione comprende titoli veramente storici.